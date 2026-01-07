विज्ञापन
विशेष लिंक

साल 3026 में जी रहा चीन, बिना डॉक्टर के खोले AI क्लीनिक, दवा भी मिलेगी, VIDEO देख दुनिया हैरान

चीन में बिना डॉक्टर के चलने वाला एआई अस्पताल सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां 60 सेकंड में बीमारी का आकलन होता है और दवाइयां तुरंत मिल जाती हैं, सरकार ऐसे 1000 कियोस्क लगाने की तैयारी में है.

Read Time: 3 mins
Share
साल 3026 में जी रहा चीन, बिना डॉक्टर के खोले AI क्लीनिक, दवा भी मिलेगी, VIDEO देख दुनिया हैरान
बिना डॉक्टर के चलता है ये अस्पताल!

China AI powered doctors clinic: सोशल मीडिया पर चीन का एक ऐसा अस्पताल वायरल हो रहा है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. इस अस्पताल की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता, फिर भी मरीज का पूरा इलाज हो जाता है और दवाइयां भी तुरंत मिल जाती हैं.

क्या है चीन का एआई डॉक्टर क्लिनिक?

यह चीन का एआई पावर्ड मेडिकल कियोस्क है, जो दिखने में एक छोटे क्लिनिक जैसा है. इसमें एंट्री करते ही मरीज को किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से बात करनी होती है. मरीज सबसे पहले अपने लक्षण बताता है. इसके बाद एआई बिल्कुल किसी असली डॉक्टर की तरह सवाल पूछता है- बीमारी कितने दिनों से है और क्या तकलीफ है, पहले कोई बीमारी रही है या नहीं, मेडिकल हिस्ट्री क्या है.

60 सेकंड में पूरा डायग्नोसिस

सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद एआई महज 60 सेकंड में बीमारी का आकलन कर लेता है. इसके बाद यह पूरी जानकारी एक रिमोट डॉक्टर को भेजी जाती है, जो डेटा की समीक्षा करता है. जैसे ही मंज़ूरी मिलती है, मशीन वहीं पर मरीज को दवाइयां डिस्पेंस कर देती है. इस एआई क्लिनिक में जांच होती है, बीमारी का आकलन होता है, डॉक्टर की समीक्षा होती है और दवा भी तुरंत मिल जाती है. यानी बिना लाइन, बिना वेटिंग और बिना आमने-सामने डॉक्टर से मिले इलाज हो जाता है.

देखें Video:

चीन का बड़ा प्लान

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन देशभर में ऐसे 1000 एआई मेडिकल कियोस्क लगाने की तैयारी में है. अनुमान है कि ये क्लिनिक करीब 30 लाख लोगों को मेडिकल सुविधा दे पाएंगे, खासकर उन इलाकों में जहां डॉक्टरों की कमी है. इस पूरे सिस्टम को दिखाता एक वीडियो इंस्टाग्राम पर @theshivrajdube नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अब तक 98 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इसे मेडिकल दुनिया का भविष्य बता रहे हैं.

क्या यही है इलाज का भविष्य

कई यूजर्स ने इसे हेल्थकेयर में क्रांति, भविष्य का अस्पताल, भारत जैसे देशों के लिए जरूरी मॉडल बताया है. वहीं कुछ लोग डेटा प्राइवेसी और एआई पर भरोसे को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं. चीन का यह एआई अस्पताल दिखाता है कि तकनीक किस तेजी से इंसानी कामों की जगह ले रही है. जहां डॉक्टरों की कमी है, वहां ऐसे सिस्टम राहत बन सकते हैं. हालांकि, इंसानी अनुभव और भरोसे की जगह एआई पूरी तरह ले पाएगा या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा.

यह भी पढ़ें: समंदर में मिली 'पीली ईंटों वाली सड़क', पाताल लोक का खुलेगा नया राज, VIDEO देख क्या बोले वैज्ञानिक?

जापान में सड़कों पर डस्टबिन क्यों नहीं मिलते? 30 साल पुरानी खौफनाक घटना के बाद देश ने लिया ये फैसला

सड़क पर खड़े होकर आवाज़ लगाइए, ऊपर से बाल्टी में आएगा सामान! बनारस की अनोखी दुकान वाली दादी हुईं वायरल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
China Ai Doctor, Ai Hospital China, China Ai Hospital
Get App for Better Experience
Install Now