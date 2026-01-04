विज्ञापन
बेटा होने के बाद भी 80 साल का बुजुर्ग क्यों कर रहा कुली का काम, कहानी रुला देगी

रेलवे स्टेशन पर खड़े एक बुजुर्ग कुली का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों की आंखें नम कर रहा है. 70 साल की उम्र, कंधों पर 60 किलो बोझ और जुबां पर सिर्फ एक बात...'हम किसी से नहीं मांगते.' मुरली की कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि खुद्दारी, सब्र और खामोश दर्द की दास्तान है.

बेटा होने के बाद भी 80 साल का बुजुर्ग क्यों कर रहा कुली का काम, कहानी रुला देगी
हम किसी से नहीं मांगते...लखनऊ जंक्शन के बुजुर्ग कुली का वीडियो हुआ वायरल

Viral Emotional Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो लखनऊ जंक्शन का बताया जा रहा है, जहां एक युवक कैमरा ऑन कर एक बुजुर्ग कुली से बात करता है. पिलर से टिके, थके हुए चेहरे और झुकी आंखों वाले इस शख्स का नाम मुरली है. बातचीत में मुरली बताते हैं कि उनकी उम्र करीब 70 साल है और वह पिछले 20 वर्षों से कुली का काम कर रहे हैं. वीडियो में दावा किया गया है कि मुरली आज भी एक बार में 50 से 60 किलो तक वजन उठाते हैं...यह सब सिर्फ दो वक्त की रोटी के लिए. इस उम्र में, जब लोग आराम की उम्मीद करते हैं, वहां मुरली मेहनत की आग में खुद को झोंके हुए हैं. वीडियो में न कोई शिकायत है, न कोई शिकवा, बस मेहनत और सब्र की खामोश कहानी है.

हम किसी से नहीं मांगते...खुद्दारी की मिसाल (Lucknow Junction viral video)

वीडियो में युवक जब मुरली से उनके बेटे के बारे में पूछता है, तो जवाब मिलता है 'बेटा मुंबई में है.' सवाल आता है कि क्या बेटा पैसे भेजता है? मुरली बड़ी सादगी और खुद्दारी से कहते हैं, 'नहीं, हम किसी से नहीं मांगते.' यह जुमला सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि खामोश सब्र, गुरूर और मजबूरी की दास्तान है. सामने वाला युवक भी इमोशनल होकर कहता है कि जिंदगी भर बेटे को पालने वाले पिता का हक है सहारा.

सोशल मीडिया पर बहस और प्रतिक्रिया (Social media reactions and debate)

यह वीडियो X (पहले ट्विटर) पर @SaffronChargers अकाउंट से शेयर किया गया है. 1 मिनट 37 सेकंड के इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 1.44 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कैप्शन को लेकर बहस जरूर हुई, लेकिन ज्यादातर लोग बुजुर्ग की हालत और समाज की सच्चाई पर चर्चा करते दिखे. यह कहानी बताती है कि हमारे समाज में आज भी कई बुजुर्ग मजबूरी में मेहनत करने को मजबूर हैं. यह कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि हमारे समाज की हकीकत दिखाती है. जहां बुजुर्ग आज भी मजबूरी में मेहनत कर रहे हैं. मुरली की कहानी कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि हकीकत का आईना है. यह वीडियो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तरक्की के शोर में कहीं इंसानियत तो पीछे नहीं छूट रही.

