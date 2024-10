45 हज़ार मांगते हुए शर्म नहीं आती... मुंबई के 1BHK का किराया सुन लोगों को आया गुस्सा, बोले- ये अपार्टमेंट नहीं चॉल है

सोशल मीडिया पर हाल ही में मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट और उसके किराए ने सबको हैरान कर दिया था. जिसमें कमोड के ऊपर रखी वॉशिंग मशीन को दिखाया गया था. अब ऐसी ही वायरल प्रॉपर्टी लिस्ट में मुंबई का एक और अजीब सा फ्लैट वायरल हो रहा है.

माटुंगा में स्थित, एक बेडरूम अपार्टमेंट या 1बीएचके (1BHK) में एक छोटा लिविंग/ड्राइंग रूम, एक बेडरूम जहां बिस्तर ज्यादा जगह घेरता है, और एक रसोईघर है. लिविंग रूम से, एक छोटी सी सीढ़ी एक छत तक जाती है जिसका इस्तेमाल स्टोर रूम के तौर पर किया जा सकता है. इस प्रॉपर्टी का किराया? 45,000 रुपये प्रति माह है.

1BHK का वीडियो इंस्टाग्राम पर इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया: "पुरानी वाइब 1BHK केवल 45 हज़ार किराए पर." कैप्शन में बताया गया कि अपार्टमेंट मुंबई के माटुंगा ईस्ट इलाके में स्थित है.

प्रॉपर्टी का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है और एक्स तक भी पहुंच गया है. जिन लोगों ने क्लिप देखी, उन्होंने दो बातों पर आपत्ति जताई - पहला, किराया, जो कई लोगों को लगा कि इतने छोटे अपार्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा है और दूसरा, अपार्टमेंट का वर्णन "पुरानी झलक" के रूप में किया गया है - लोगों का कहना है कि यह वास्तव में एक चॉल है.

एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा है, “पुरानी चॉल को ओल्ड स्कूल/ओल्ड वाइब्स बोलकर 45k किराया पर दे रहे पूंजीवाद ने गरीबी को अगले स्तर पर पहुंचा दिया है. पूंजीवाद ने गरीबी को अगले स्तर पर कमोडीकृत कर दिया है.''

purani chawl ko old school/old vibes bolkr 45k rent pr de rhe capitalism has commodified poverty to a next level 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/aK5KjRu6OR