10 हजार चालान, 1 करोड़ जुर्माना... दही हांडी पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शहर में हुड़दंगियों पर कसा शिकंजा

दही हांडी पर सबसे ज़्यादा मामले बिना हेलमेट बाइक चलाने, गलत दिशा में गाड़ी दौड़ाने, दोपहिया पर तीन लोग बैठने और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के सामने आए. त्योहार की भीड़भाड़ को देखते हुए पुलिस ने शहरभर में अतिरिक्त जवान तैनात किए, ताकि ट्रैफिक सुचारू रहे और हादसों से बचा जा सके.

  • मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की.
  • एक दिन में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने दस हजार एक सौ इक्यावन ई-चालान काटकर करोड़ों रुपये का जुर्माना वसूला.
  • दही हंडी पर लोगों ने लिये 'रॉन्‍ग टर्न', ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 10 लोगों के कटे चालान के काटे गए.
मुंबई:

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान लोग अलग ही मस्‍ती में नजर आए. इस मस्‍ती के माहौल में कई लोग ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखते हुए भी नजर आए. हालांकि, इस दौरान पुलिस भी सतर्क नजर आई. दही हंडी के मौके पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर जमकर सख्ती दिखाई. एक ही दिन में पुलिस ने 10,051 ई-चालान काट दिए. इन चालानों से कुल मिलाकर करीब ₹1.13 करोड़ (₹1,13,57,250) का जुर्माना वसूला गया है.

ट्रैफिक पुलिस ने ज़मीनी तैनाती के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों पर भी नज़र रखी. शहर के अहम चौराहों और सड़कों पर लगे कैमरों की फुटेज खंगालकर कई नियम तोड़ने वालों को पकड़ा गया और ई-चालान भेजे गए. पुलिस का कहना है कि अभी और चालान जारी किए जा रहे हैं.

पुलिस ने चेतावनी दी है कि त्योहारों के दौरान भीड़ और लापरवाही मिलकर सड़क हादसों का खतरा और बढ़ा देते हैं. इसलिए नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी रहेगी. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बाइक चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहनें, स्पीड लिमिट का पालन करें, गलत साइड से गाड़ी न चलाएं और दोपहिया पर तीन लोग न बैठें.

