डिलीवरी बॉय ने बार-बार बजाई डोरबेल, दरवाजा खोलते ही मकान मालिक ने गुस्से में कर दी फायरिंग

मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. डिलीवरी बॉय ने दो बार डोरबेल बजाने पर गुस्से में आकर एक शख्स ने एयर गन से गोली चला दी. राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आरोपी ने ऑनलाइन दवा का किया था ऑर्डर

लोअर परेल स्थित नित्यानंद कॉलोनी, प्रकाश कॉटन बिल्डिंग का है. यहां रह रहे शख्स सौरभ कुमार ने ऑनलाइन दवा का ऑर्डर किया. कुछ देर बाद डिलिवरी बॉय जब ऑर्डर ले कर बिल्डिंग पहुंचा, तो आरोपी सौरभ ने पैकेट लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उसने दूसरी दवाइयां मंगवाई थीं. इसी बीच डिलीवरी बॉय ने पार्सल देने के लिए दो बार डोरबेल बजा दी. फिर क्या बेल बजाने से आरोपी भड़क गया और गुस्से में अपनी एयर राइफल उठाकर हवा में गोली चला दी.

जानकारी पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद एनएम जोशी मार्ग पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. जांच में आरोपी की पहचान सौरभ कुमार (35) के रूप में हुई, जो उसी बिल्डिंग में रहता है. पूछताछ में आरोपी ने माना कि उसने गुस्से में आकर फायरिंग की थी.

डिलीवरी बॉय ने कहा, मैं बहुत डर गया था

आरोपी ने पुलिस को बयान दिया कि जो भी हुआ वो गुस्से में हुआ. वहीं डिलीवरी बॉय ने बताया कि वो बस अपना काम कर रहा था. गोली चलने से उसे काफी डर लगा.

पुलिस ने आगे की जांच शुरू की

पुलिस के अनुसार घटना में किसी को चोट नहीं आई है. आरोपी और कॉल करने वाले को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. एनएम जोशी मार्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.