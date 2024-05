फ्लाइट टर्बुलेंस के दौरान अंदर इस तरह मची थी चीख पुकार, सिंगापुर एयरलाइंस के प्लेन का नजारा देखकर दहल जाएगा दिल

सिंगापुर एयरलाइंस के एक प्लेन से जुड़ी भयानक खबर वायरल हो रही है. खबर ये है कि प्लेन बुरी तरह से टर्बुलेंस का शिकार हुआ. सिंगापुर एयरलाइंस का ये प्लेन था SQ321, जो लंदन से सिंगापुर जा रहा था. टर्बुलेंस की वजह से प्लेन में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई और बहुत से लोग बुरी तरह जख्मी हुए. सोमवार को हुई इस घटना के दौरान प्लेन के भीतर क्या माहौल था, जो लोग टर्बुलेंस को महसूस कर रहे थे वो किस मुश्किल और डर से मुकाबला कर रहे थे. इसके कुछ वीडियोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर उस भयावह स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

प्लेन के अंदर का हाल

ट्विटर पर Ian Miles Cheong नाम के यूजर ने प्लेन के अंदर के कुछ फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं, जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लेन के भीतर उस वक्त किस तरह की अफरा-तफरी का माहौल रहा होगा. ये फोटो और वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा कि, 'सिंगापुर एयरलाइंस के बोइंग 777 फ्लाइट के फुटेज दिल दुखाने वाले हैं. ये फ्लाइट लंदन से सिंगापुर जा रही थी. टर्बुलेंस की वजह से जब प्लेन 7 हजार फीट नीचे तक गिरा तब बहुत से पैसेंजर्स सीलिंग से टकरा गए.' फोटो और वीडियो में आप देख सकते हैं कि, एक महिला के चेहरे से खून बह रहा है, वो लेबोरेटरी के पास बैठी है. उसके बगल में क्रू मेंबर बैठा दिख रहा है. प्लेन का लगेज कंपार्टमेंट टूटा हुआ नजर आ रहा है. उसकी चीजें नीचे लटक कर पैसेंजर्स पर आ रही हैं. एक फोटो में डरे हुए मुसाफिर दिख रहे हैं, जो सीट पकड़ कर बैठे हैं. एसले में बहुत सी चीजें भी बिखरी हुई दिख रही हैं.

यहां देखें वीडियो

Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG