सिद्धू मूसेवाला जैसा स्टाइल, 2 साल के छोटे भाई ने थापी मारकर सिंगर के फैंस को कर दिया भावुक

Viral Video: सिद्धू मूसेवाला के 2 वर्षीय छोटे भाई शुभदीप सिंह सिद्धू का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कनाडा के टोरंटो में आयोजित दिवंगत सिंगर के पहले होलोग्राम शो के दौरान इस नन्हे बच्चे ने स्टेज पर मूसेवाला के मशहूर 'थापी' वाले अंदाज को हूबहू दोहराया. स्कॉटियाबैंक एरिना में चल रहे इस लाइव शो में यह नजारा देख वहां मौजूद माता-पिता बलकौर सिंह, चरण कौर और तमाम फैंस बेहद भावुक हो गए. 3D होलोग्राफिक तकनीक और मूसेवाला की असली आवाज के साथ शुरू हुए इस वर्ल्ड टूर की पहली ही रात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई.

स्कॉटियाबैंक एरिना में था होलोग्राम शो

दरअसल, मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कनाडा के टोरंटो में 9 अक्टूबर को स्कॉटियाबैंक एरिना में होलोग्राम शो (Sidhu Moose Wala Hologram Show) आयोजित किया गया था. अब मूसेवाला के 'साइन्ड टू गॉड' होलोग्राम वर्ल्ड टूर की ओपनिंग नाइट के वीडियो वायरल हो रहे हैं. इस शो में सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता बलकौर सिंह और चरण कौर भी पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ 2 वर्षीय छोटे भाई छोटे सिद्धू भी स्टेज पर मौजूद थे.

होलोग्राम शो के वायरल वीडियो में सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई छाए हुए हैं. 'छोटे सिद्धू' ने शो के दौरान मूसेवाला के सिग्नेचर 'थापी' (जांघ पर हाथ मारने का मशहूर अंदाज़) को दोहराया. उनके माता-पिता बलकौर सिंह और चरण कौर भी वहां मौजूद थे.

लोग बोले- इतिहास रचा जा रहा है

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सिमरन कौर ने 10 अक्टूबर को सिद्धू मूसेवाला के होलोग्राम शो का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उसने लिखा, "सिद्धू मूसेवाला का पहला होलोग्राम शो आज टोरंटो, कनाडा में हुआ. लाइव शो में छोटा सिद्धू असली सिद्धू की तरह ही अपने सिग्नेचर थाई स्टेप थापी कर रहे थे, हाथ ऊपर उठा रहे थे और गाने गा रहे थे. मैं बहुत भावुक हो गई. इतिहास रचा जा रहा है."

वहीं, एक अन्य वीडियो में सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में थापी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. Bharat Indians नाम के X हैंडल से छोटे सिद्धू के थापी वाला वीडियो पोस्ट किया गया है. पोस्ट में लिखा, "भित हेटी, थत भेरात्त विप्लवुल भिंपु दृाला..."

सिद्धू मूसेवाला की लाइव परफॉर्मेंस जैसा माहौल

The Tribune के अनुसार, टोरंटो कॉन्सर्ट एक ग्लोबल टूर की शुरुआत थी जिसमें 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, मूसेवाला की असली आवाज़ और आर्काइव किए गए विज़ुअल इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करके उनकी लाइव परफॉर्मेंस जैसा माहौल बनाया गया. इस इवेंट में सिंगर के पुराने म्यूज़िकल साथी भी शामिल हुए और इसी दौरान उनके 2021 के हिट गाने '295' का नया म्यूज़िक वीडियो भी रिलीज़ किया गया, जिसमें सिंगर और उनके परिवार के पुराने फुटेज शामिल थे.

मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हुई थी हत्या

बता दें कि 29 मई, 2022 को पंजाब के मानसा ज़िले के जवाहरके गांव में हमलावरों ने मूसेवाला की गाड़ी पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी. वह 11 जून, 1993 को पंजाब के मानसा ज़िले के मूसा गांव में जन्मे शुभदीप सिंह सिद्धू (मूसेवाला), बलकौर सिंह और चरण कौर की इकलौती संतान थे. उनकी हत्या के लगभग दो साल बाद, 17 मार्च, 2024 को उनके माता-पिता ने इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (IVF) के ज़रिए दूसरे बेटे को जन्म दिया. जिसका बड़े भाई के नाम पर शुभदीप सिंह सिद्धू रखा गया. छोटे भाई को छोटा सिद्धू भी कहा जाता है.

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