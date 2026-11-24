सर्दियों में खानपान का खास ध्यान रखना जरूरी होता है. ठंड के मौसम में लोग अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करना पसंद करते हैं, जो शरीर को जरूरी पोषक तत्व दें और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करें. ऐसे में बादाम, काजू, अखरोट और अलग-अलग तरह के बीज काफी अच्छे विकल्प हो सकते हैं. लेकिन रोजाना इतने सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स अलग-अलग खाना थोड़ा मुश्किल लगता है. इसका एक आसान तरीका है कि आप इन सभी चीजों को मिलाकर घर पर ही एक हेल्दी पाउडर तैयार कर लें. इसे दूध, दलिया या स्मूदी में मिलाकर खा सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

इस पाउडर को बनाने के लिए आपको आठ तरह की चीजों की जरूरत होगी. सबसे पहले बादाम 100 ग्राम, काजू 100 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, मखाना 100 ग्राम, कद्दू के बीज 100 ग्राम, अलसी के बीज 100 ग्राम, सूरजमुखी के बीज 100 ग्राम और सफेद तिल 100 ग्राम आदि सामान की जरूरत होगी.

पहले स्टेप में मखाने और बीजों को भूनें

जानकारी के अनुसार, सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा सा घी डालकर मखानों को धीमी से मध्यम आंच पर कुरकुरा होने तक भून लें. इसके बाद कद्दू और सूरजमुखी के बीजों को बिनाा घी के हल्का भूनें. इसी तरह अलसी और सफेद तिल को भी अलग-अलग हल्का रोस्ट कर लें. ध्यान रखें कि बीज जलने नहीं चाहिए.

दूसरे स्टेप में ड्राई फ्रूट्स को करें रोस्ट

अब बादाम, काजू और अखरोट को अलग-अलग कड़ााही में हल्का भून लें. इन्हें ज्यादा देर तक भूनने की जरूरत नहीं है. सभी चीजों को भूनने के बाद पूरी तरह ठंडा होने दें.

तीसरे स्टेप में तैयार करें पाउडर

इसके अलावा, अब सभी भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और बीजों को एक बड़े बर्तन में मिलाएं. इसके बाद मिक्सर में थोड़ा-थोड़ा करके पीस लें. ध्यान रखें कि इसका पाउडर बिल्कुल बाारीक बनाने के बजाय हल्का दरदरा रखें. इससे इसका स्वाद और टेक्सचर अच्छा रहेगा.

ये भी पढ़ें- मेथी प्याज का लच्छा पराठा ऐसा कि खाते रह जाओगे, हर कोई बार-बार बनाने की करेगा डिमांड

ऐसे करें स्टोर और डाइट में शामिल

इसके अलावा, तैयार पाउडर को पूरी तरह ठंडा करके साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. इसे नमी और गर्मी से दूर रखें. रोजाना 1 से 2 चम्मच पाउडर दूध, दलिया या स्मूदी में मिलाकर खा सकते हैं. स्वाद बढ़ााने के लिए थोड़ा गुड़ भी मिला सकते हैं.

ड्राई फ्रूट्स पाउडर खाते समय रखें ये सावधानियां

बता दें कि बादाम, काजू और बीजों में हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं. हालांकि, यह पाउडर कोई दवा या ताकत बढ़ाने वाला गारंटीड नुस्खा नहीं है. इसकी मात्रा अपनी डाइट और जरूरत के हिसााब से रखें. नट्स या बीजों से एलर्जी होने पर इनका सेवन न करें. डायबिटीज वाले लोग इसमें चीनी या शहद मिलाने से बचें. पाउडर में मौजूद अखरोट और अलसी के तेल की वजह से इसे बहुत लंबे समय तक स्टोर करने के बजााय कम मात्रा में बनाना बेहतर है.

ये भी पढ़ें- दिवाली की बची हुई खिल से बनाएं समोसा कचौड़ी और पकौड़ी से भी टेस्टी ब्रेकफास्ट, नोट करें रेसिपी