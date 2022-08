Video:ट्रक उठाते समय टूट गया क्रेन, नदी में दिखा ऐसा खौफनाक नजारा, सहम गए लोग

यह वीडियो ओडिशा के तालचेर शहर (Crane Falls Off Bridge In Odisha) का बताया जा रहा है, जहां एक ट्रक को उठाने के लिए दो क्रेन पुल पर काम कर रही थीं. इस बीच जैसे ही ट्रक को सावधानी से पानी से ऊपर उठाया जा रहा था, तभी एक क्रेन की केबल अचानक टूट गई और पूरा लोड दूसरे पर चला गया, जिसके कारण दूसरा क्रेन धीरे-धीरे पुल के किनारे पर फिसल गया और आखिर में पानी में गिर (Crane Crashed Into The Water) गया, जिसके बाद से इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Shocking Video) हो रहा है.

यहां देखें वीडियो

बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ, उस वक्त ड्राइवर क्रेन के अंदर मौजूद था. गनीमत रही कि इस हादसे में ड्राइवर की जान बच गई. वहीं, औद्योगिक वाहन का चालक भी अपने क्रेन केबिन से सुरक्षित तैरने में कामयाब रहा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर यह वीडियो शेयर किया गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'क्या वे दो क्रेनें उठाने में सक्षम थीं, क्या उन्हें ठीक ढंग से बांधा गया था? या क्या वे क्रेंन्स बहुत हल्के थे?' दूसरे यूजर ने पूछा, 'यह देखकर अच्छा लगा कि क्रेन ऑपरेटर बाहर निकलने और किनारे पर तैरने में सक्षम था.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'पता नहीं क्या खराब हुआ, जिसके कारण क्रेन भी नदी में गिर गई. अच्छा हुआ किसी को गंभीर चोट नहीं आई.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मुझे आशा है कि उनके पास इसे नदी से हटाने के साधन होंगे. नदी में उन वाहनों का होना अच्छा नहीं होगा.'



