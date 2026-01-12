सिर्फ़ श्रेयस, पंत और अर्शदीप ऑक्शन के पैसों से खरीद सकते हैं पाकिस्तान के PSL की बड़ी से बड़ी टीम

Shreyas Iyer and Rishabh Pant Can Buy PSL Team With Auction Price: IPL की तर्ज पर साल 2016 में शुरू हुए पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 11वें सीज़न से पहले 8 जनवरी को इसी साल उनकी ऑक्शन हुई तो दोनों लीग के बीच तुलना भी शुरू हो गई. सोशल मीडिया पर इस तुलना को लेकर कई मीम्स भी बने. पाकिस्तान सुपर लीग में इस दफ़ा 6 से बढ़कर 8 टीमें कर दी गईं फ़ैन्स सोशल मीडिया पर दोनों लीग की कीमत, खिलाड़ियों की प्राइस, ऑक्शन के तरीकों को लेकर तरह-तरह के ट्वीट करने लगे.
Hyderabad, IPL Team 🇮🇳 :— Richard Kettleborough (@RichKettle07) January 9, 2026
Franchise Value - 9,600 CR INR
Brand Equity - 1,280 CR INR
Owner Net Worth - 44,166 CR INR
Hyderabad, PSL Team 🇵🇰 :
Franchise Value - 56.19 CR INR
Brand Equity - Missing
Owner Net Worth - Missing
NOT EVEN A COMPARISON, THAT'S THE TWEET 😆 pic.twitter.com/Xn6OdOQV2U
‘वॉर्नर बने PSL के सबसे महंगे खिलाड़ी, मगर IPL में..'
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धमाकेदार ओपनर डेविड वार्नर ने IPL 2025 के ऑक्शन (2024 सऊदी अरब) में अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखी थी. मगर 2025 में वॉर्नर पर IPL की नीलामी में बोली ही नहीं लगी.
वही डेविड वॉर्नर 2025 के PSL में बिकनेवाले सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए. PSL की कराची किंग्स टीम ने उन्हें 2025 में 3 लाख USD यानी करीब 2.7 करोड़ रुपये में खरीदा.
पाकिस्तान की सबसे महंगी टीमों से महंगे बिके 3 भारतीय स्टार्स
सिर्फ़ 2025 के IPL ऑक्शन की बात करें तो ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायन्ट्स ने 27 करोड़ रुपये में, श्रेयस अय्य्र को पाजाब की टीम ने 26.75 करोड़ में अर्शदीप सिंह को 18 करोड़ रूपये में खरीदा. इन तीनों की कीमत मिला दें तो 71.75 करोड़ होती है. ये रकम पाकिस्तान की 2026 में बिकी सबसे महंगी टीमों से कहीं ज़्यादा महंगी है.
Let me know if you want to help me crowd fund a bid for a PSL franchise team. #PSL11 #PSLXI— Ian Pont Official (@Ponty100mph) January 11, 2026
PSL के टीमों की क़ीमत 56-59 करोड़ भारतीय रुपये क बीच आंकी गई. चार दिनों पहले 8 जनवरी की PSL की नीलामी में हैदराबाद फ़्रेंचाइज़ी की क़ीमत 6.25 मिलियन USD यानी 56 करोड़ रुपये और सियालकोट की क़ीमत 6.61 USD यानी भारतीय रुपयों में 59 करोड़ रुपये आंकी गई.
इन कीमतों की तुलना करते वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों की तुलना रहने ही दों तो बेहतर है. 30 नवंबर, 2025 के ऑक्शन में बांग्लादेश के ओपनर बैटर मो. नईम को चटगांव रॉयल्स ने 88,000 USD या क़रीब 80 लाख रुपये में खरीदा मतलब 1 करोड़ रुपये से भी कम कीमत पर.
जबकि, IPL की नई फ़्रेंचाइज़ी टीमों की क़ीमत 5625 करोड़ से 7090 करोड़ भारतीय रुपये में लगाई गई. जबकि पाकिस्तान PSL की दो नई टीमों कीमत 56-59 करोड़ रुपये यानी भारतीय टीमों से 100 गुणा कम कीमत.
12 फ़रवरी को चुनाव: क्रिकेट बना नेताओं का फ़ुटबॉल
बांग्लादेश में 12 फ़रवरी को होने वाला आमचुनाव भी एक बड़ी वजह है जिसे लेकर बांग्लादेश के राजनेता अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं. भारत में क्रिकेट जुनून है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्रिकेट लोगों की भावनाओं से जुड़ी आदत बन गया है. यही वजह है कि अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले क्रिकेट के मुद्दे को धीरे-धीरे सेंका जाता नज़र आता है.
