प्रिंसिपल-लाइब्रेरियन के बीच जमकर चले थप्पड़ और लात-घूंसे, फिर चोटी पकड़कर पटक-पटक कर पीटा

Madhya Pradesh Teacher Fight News: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में एक सरकारी स्कूल में शिक्षा का मंदिर उस समय अखाड़ा बन गया जब स्कूल के प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन के बीच जमकर मारपीट हो गई. यह मामला मध्य प्रदेश के खरगोन में एकलव्य आदर्श स्कूल का है, जो राजधानी भोपाल से करीब 300 किलोमीटर दूर है, जहां मेनगांव की महिला प्राचार्य और लाइब्रेरियन के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों शिक्षक छात्रों के सामने ही एक-दूसरे के बाल पकड़कर खींचते हुए धक्का-मुक्की करती नजर आ रही हैं.

यहां देखें वीडियो

The school principal and librarian indulged into a physical fight at the premises of a government Eklavya School in Madhya Pradesh's Khargone.



In the video, it can be seen, both the officials slapped each other, pulled hair, and pushed each other. The principal also broke the… pic.twitter.com/nk2z63oWIL — ForMenIndia (@ForMenIndia_) May 4, 2025

लेडी प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन के बीच जमकर चले लात-घूंसे (School Teachers Fight)

वायरल हो रहे इस वीडियो में प्राचार्य प्रवीण दहिया और लाइब्रेरियन मधुरानी के बीच जमकर हाथापाई होती दिखाई दे रही है. इस बीच दोनों एक दूसरे को थप्पड़ जड़ते हुए बाल खींच रही हैं. यही नहीं मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करते हुए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भी कर रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे प्राचार्य ने लाइब्रेरियन का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और उसे दीवार में धक्का भी दे मारा. मिली जानकारी के मुताबिक, इस लड़ाई झगड़े के बाद कलेक्टर के आदेश पर सहायक आयुक्त ने प्राचार्य और शिक्षिका लाइब्रेरियन को हटाकर एसी कार्यालय में अटैच कर दिया है.

The best person is the cleaning woman, who tried to separate them.

The other two might be educated, but she is the wiser one. — Kannan (@rkpTheGod) May 6, 2025

स्कूल के अंदर टीचरों में मारपीट (MP School Fight Viral Video)

झगड़े के बाद प्राचार्य और लाइब्रेरियन दोनों ने ही अलग-अलग समय पर मेनगांव थाने में पहुंचकर आवेदन दिया. मेनगांव थाना क्षेत्र के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की घटना वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में है. बताया जा रहा है कि, प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. दोनों के बीच पहले से ही मतभेद चल रहे थे, जो इस दिन हद से बाहर हो गया. स्कूल में मौजूद अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों ने किसी तरह बीच-बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन तब तक छात्रों में दहशत फैल चुकी थी. स्कूल प्रशासन की इस हरकत से अभिभावकों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है.

Libarian was acting over smart by recording video,



She got what she deserved.



The tik tok culture has ruined people, for them everything is video material. — Nish (@Nishant_fbd) May 5, 2025

जांच के आदेश (Viral School Incident)

इस घटना की सूचना शिक्षा विभाग तक पहुंच चुकी है और जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल एक शिक्षा का केंद्र होता है, जहां बच्चों को अनुशासन और संस्कार सिखाए जाते हैं, लेकिन यहां शिक्षक ही अगर आपस में लड़ेंगे तो बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा. इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन स्कूल की गरिमा को जिस तरह ठेस पहुंची है, वह चिंता का विषय है.

