शर्मा जी का लड़का..वर्मा जी की लड़की के शादी कार्ड ने मचाई खलबली, देख पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हुए लोग

Viral Wedding Invitation: शादियों में क्रिएटिविटी का ट्रेंड दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है. खासकर शादी के निमंत्रण पत्र में अनोखे डिज़ाइन और मजेदार टेक्स्ट को शामिल कर लोग इसे यादगार बनाने की कोशिश करते रहते हैं. अक्सर इंटरनेट ऐसे यूनिक वेडिंग कार्ड वायरल होते ही रहते हैं, जो कई बार हैरान कर देते हैं, तो कई बार हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही शादी का कार्ड वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. यकीन न हो तो खुद ही देख लीजिए. धड़ल्ले से वायरल हो रहा यह वेडिंग कार्ड बेहद अनोखे अंदाज में है, लेकिन हकीकत को ध्यान में रखते हुए, क्रिएटिव तरीके से प्रिंट करवाया गया है.

शादी का कार्ड वायरल (hilarious wedding card)

इस शादी के कार्ड ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. कार्ड की शुरुआत ही मजेदार लाइन से होती है: "हमने कितना खर्च किया है? यह कार्ड देखकर ही समझ जाइए, हम अंबानी से कम नहीं हैं." वहीं आगे दूल्हा और दुल्हन के नाम की जगह लिखा गया है: "शर्मा जी का लड़का (यहां भी आपसे आगे)" और "वर्मा जी की लड़की." यही नहीं शादी की तारीख के साथ खास सूचना भी दी गई है कि उसी दिन 22,000 अन्य शादियां भी हो रही हैं, इसलिए ट्रैफिक में फंसना तय है. मजाकिया अंदाज में यह भी जोड़ा गया है कि मंडप के पास अन्य शादियां भी हैं, जिसके कारण आप गलती से किसी और की शादी में भी जा सकते हैं. विशेष सूचना: कृपया कोई गिफ्ट न दें, केवल नकद ही दें. आपका मिक्सर ग्राइंडर लेकर हम क्या करेंगे, ऐसा निमंत्रण पत्र में लिखा है.

