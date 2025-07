न दूल्हा-न दुल्हन, बड़े शहरों में हो रहे Fake Wedding Celebrations, वायरल हुआ Invitation, शामिल होने के लिए देनी पड़ेगी फीस

भारत के शहरी युवा वर्ग में एक नया और अनोखा चलन तेज़ी से फैल रहा है. इसे "fake wedding celebrations"यानी "नकली शादी समारोह" कहते हैं. ये भव्य, शादी-थीम वाली पार्टियां पारंपरिक भारतीय विवाह समारोह के हर पहलू की तरह होती हैं, लेकिन बिना किसी वास्तविक दूल्हा-दुल्हन के. दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में शुरू हुआ यह चलन सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहा है. हाल ही में, ऐसे ही एक आयोजन का इंविटेशन ऑनलाइन वायरल हुआ है, और कई लोग इस कॉन्सेपट को "बेतुका" कह रहे हैं.

एक्स यूज़र आर्यंश ने "नकली शादी" के निमंत्रण का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो शनिवार को नोएडा में होने वाली है. उसने कैप्शन में लिखा, "अब आप 1499 रुपये देकर एक नकली शादी में शामिल हो सकते हैं. कोई दूल्हा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, आप आएं, माहौल बनाएं और घर जाएं. इसमें खाना, ढोल, नाच और इंस्टाग्राम पर देखने लायक तस्वीरें शामिल हैं. क्या बेतुका विचार है!"

नीचे देखें:

Now you can pay ₹1499 and attend a fake wedding. No dulha, no rishtedaar, you come, take the vibe and go home. This covers food, dhol, dancing, and Instagram worthy pictures. Wild concept! ???? pic.twitter.com/CE3b197lBV