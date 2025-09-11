Seema-Sachin का नया सरप्राइज, बोले- दो-तीन महीने में मिलेगी खुशखबरी, यूजर्स ने पहले ही खोल दी सरप्राइज की पोल

Seema Sachin will soon surprise people: पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए सरहद पार करने वाली सीमा हैदर और उनके पति सचिन मीणा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने फैंस को बड़ी खुशखबरी का वादा किया है. उन्होंने कहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में ऐसा सरप्राइज देंगे, जो सभी को हैरान कर देगा.

वीडियो ने बढ़ा दी उत्सुकता (Seema Sachin new house)

वीडियो में सचिन कहते नजर आ रहे हैं, दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाने वाले हैं. ये ब्रेकिंग न्यूज होगी, लेकिन फिलहाल मैं उसी काम में व्यस्त हूं. 2-3 महीनों बाद इसे आपके सामने रखेंगे. बस इतना सुनते ही फैंस के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वह खुशखबरी क्या हो सकती है.

पहले भी कर चुके हैं सरप्राइज एनाउंसमेंट (Seema Haider's surprise)

इससे पहले भी सीमा और सचिन ने अपनी बेटी भारती के जन्म की खबर इसी अंदाज में दी थी. उस वक्त भी सोशल मीडिया पर सीमा की प्रेग्नेंसी को लेकर खूब चर्चाएं हुई थीं और बाद में यह खबर सच निकली थी. यही वजह है कि इस बार भी लोगों के कयास तेज हो गए हैं.

यूजर्स ने खोला सरप्राइज का राज़? (Good news of Seema Haider new house)

सीमा-सचिन का वीडियो देखते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी-अपनी थ्योरी पेश करनी शुरू कर दी. एक यूजर ने लिखा, लगता है नया घर ले रहे हैं. दूसरे ने कहा, शायद नई गाड़ी खरीद रहे हों, लेकिन घर का शक ज्यादा है. वहीं, कुछ लोगों ने तो सीधे कह दिया कि ये खुशखबरी फिर से परिवार बढ़ने से जुड़ी हो सकती है.

फैंस में बढ़ रही है जिज्ञासा (Seema Sachin viral video)

वीडियो को सीमा-सचिन ने अपने Instagram अकाउंट से शेयर किया है. इसे लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों ने लाइक भी किया है. हर कोई अपनी-अपनी राय दे रहा है, लेकिन असली सरप्राइज क्या होगा, यह राज़ अब भी बना हुआ है. सीमा हैदर और सचिन मीणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर 2-3 महीनों में बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है. फैंस उत्सुक हैं और यूजर्स ने कयास लगाते हुए उनके सरप्राइज की पोल तक खोलनी शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा