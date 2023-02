दहेज में ‘पुराना’ फर्नीचर देख दूल्हे राजा हो गए नाराज़, शादी करने से कर दिया इंकार

दुल्हन के परिवार की तरफ से दहेज में कथित तौर पर ‘पुराना' फर्नीचर दिए जाने नाराज एक व्यक्ति ने अपनी शादी तोड़ दी. पुलिस ने कहा कि बस चालक के तौर पर काम करने वाले (Telangana Groom Calls Off Wedding Over "Old Furniture" In Dowry) दूल्हा रविवार को होने वाली शादी में नहीं आया, जिसके बाद दुल्हन के पिता की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.