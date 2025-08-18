विज्ञापन

ऐसे मर्द...शेफाली जरीवाला की याद में पति पराग ने सीने पर बनवाया टैटू तो लोग करने लगे ऐसे कमेंट

पराग त्यागी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए पत्नी शेफाली के लिए एक लंबी इमोशनल पोस्ट लिखी.

पराग त्यागी ने बनाया शेफाली के चेहरे का टैटू
नई दिल्ली:

एक्टर पराग त्यागी अपनी दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला की यादों को संजोए हुए हैं. 27 जून को इस दुनिया को अलविदा कह चुकीं शेफाली भले ही हमारे बीच ना हों लेकिन उनके पति चिराग हर मुमकिन तरीके से उन्हें अपने पास संभाले हुए हैं. हाल ही में पराग ने अपनी शादी की सालगिरह पर अपनी चेस्ट पर पराग के चेहरे का टैटू बनवाकर उन्हें एक खास तोहफा दिया. रविवार (17 अगस्त) को पराग ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की, जिसमें शेफाली के चेहरे का टैटू बनवाने के इमोशनल पल को कैद किया गया था. वीडियो में उन्हें टैटू बनवाने की पूरी प्रोसेस के दौरान उन्हें चुपचाप बैठे दिखाया गया और आखिर में दिखा शेफाली के चेहरे का वो टैटू है.

कैप्शन में उन्होंने लिखा, "दोस्तों, इंतजार आखिरकार खत्म हुआ. हमारी 15वीं सालगिरह पर परी के लिए यह मेरा तोहफा है. वह हमेशा मेरे दिल में, मेरे शरीर की हर कण में है. अब हर कोई इसे देख सकता है."

इस पोस्ट के साथ एक थैंक्यू नोट भी था, जिसमें पराग ने लिखा, "मैं मनदीप पाजी @addictionink47 को इसे पॉसिबल बनाने और इतना शानदार काम करने के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं."

सोशल मीडिया यूजर्स इससे बेहद इंप्रेस हुए और कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं जाहिर कीं. एक ने लिखा, "उनके जैसे पुरुष कम ही होते हैं". दूसरे ने लिखा, "यह बिना शर्त का प्यार कितना प्यारा है." एक ने लिखा, "हमेशा और हमेशा के लिए."

इस महीने की शुरुआत में, पराग ने इंस्टाग्राम पर अपनी 11वीं शादी की सालगिरह पर शेफाली के बारे में एक वीडियो और एक नोट शेयर किया था. दोनों की पहली मुलाकात 12 अगस्त, 2010 को हुई थी और ठीक तीन साल बाद, 2014 में इसी तारीख को दोनों ने शादी कर ली थी। उन्होंने शेफाली के साथ बिताए खास पलों का एक संकलन वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनकी पुरानी तस्वीरों से लेकर छोटी-छोटी क्लिप्स तक शामिल हैं. एक तस्वीर में पराग और शेफाली अपनी शादी की अंगूठियां दिखाते हुए दिखाई दे रहे थे.

पराग ने वीडियो के साथ लिखा, "मेरा प्यार, मेरी जान, मेरी परी. जब मैंने तुम्हें 15 साल पहले पहली बार देखा था तो मुझे पता था कि तुम मेरे लिए हो और 11 साल पहले तुमने उसी दिन मुझसे शादी करने का फैसला किया था जिस दिन हम मिले थे. मेरे जीवन में आने और मुझे बिना शर्त इतना प्यार देने के लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है जिसका मैं शायद हकदार नहीं था."

उन्होंने आगे कहा, "तुमने मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत और रंगीन बना दिया तुमने मुझे मस्ती में जीना सिखाया और अब मैं अपनी मस्ती भरी खूबसूरत यादों को संजो रहा हूं. आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करता हूं परी और उसके बाद भी. 12 अगस्त 2010 से हमेशा के लिए. हमेशा साथ."

