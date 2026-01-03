विज्ञापन

इस बच्चे के आगे फेल हैं पवन सिंह और खेसारी, 'चोलिया के हुक' गाने पर किया ऐसा खतरनाक डांस यूजर्स बन गए फैन

बच्चे के कातिलाना डांस के आगे भोजपुरी स्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के मूव्स भी कम पड़ गए हैं. वीडियो देख लोग बच्चे के डांस और एक्सप्रेशंस पर जमकर लाइक्स बरसा रहे हैं.

‘लगाई दिही चोलिया के हुक राजाजी’ गाने पर बच्चे का कातिलाना डांस
नई दिल्ली:

स्कूल यूनिफार्म में डांस करते एक स्कूली बच्चे का वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. भोजपुरी गाने पर इस बच्चे ने ऐसी कमर लचकाई है कि इसके आगे भोजपुरी के सुपरस्टार्स भी फेल नजर आते हैं. बच्चे के डांस और मूव्स के आगे भोजपुरी स्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के मूव्स भी कम पड़ गए हैं. वीडियो देख लोग बच्चे के डांस और एक्सप्रेशन्स पर जमकर लाइक्स बरसा रहे हैं. वीडियो में बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रहा है. उसने स्कूल की हाफ पैंट, शर्ट और टाई पहनी हुई है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चा अरविंद अकेला कल्लू के पॉपुलर सॉन्ग ‘लगाई दिही चोलिया के हुक राजाजी' पर बच्चा जबरदस्त डांस करता दिख रहा है. पहले तो वह थोड़ा शर्माता है और इधर-उधर देखता है लेकिन म्यूजिक सुन वह खुद को रोक नहीं पाता और फिर अपने कमाल के मूव्स दिखाता है. उसकी कमर की लचक के आगे अच्छी-अच्छी हीरोइन्स भी कम पड़ जाएं. लोग उसके स्टेप्स को सॉन्ग के ऑरिजनल स्टेप्स से कहीं बेहतर बता रहे हैं. डांस के साथ ही बच्चे के एक्सप्रेशन्स भी बड़े ही कमाल के हैं. वह डांस के साथ जिस तरह से शर्माते हुए मुस्कुरा रहा है, वह सच में काफी क्यूट दिख रहा है. 

इस वीडियो पर 3.2 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं और कमेंट्स की भरमार हो गई है. बच्चे की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, वाह बेटा, सच में जबरदस्त डांस किया. वहीं दूसरे ने लिखा, वाह कमर और ऊपर से शर्माना. तीसरे यूजर ने लिखा, एकदम ऐश्वर्या राय की तरह कमर लचका रहा. वहीं एक अन्य ने लिखा, सच में टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता.

100 मिलियन से अधिक व्यूज

अरविंद अकेला कल्लू का गाना ‘लगाई दिही चोलिया के हुक राजाजी', 11 साल पहले रिलीज हुआ था और ये गाना भोजपुरी का बेहद पॉपुलर सॉन्ग बन चुका है. इसे यूट्यूब पर 112 मिलियन बार देखा जा चुका है. गाने को आर, आर पंकज ने लिखा है और विनय विनायक ने इसका म्यूजिक दिया है. वेव म्यूजिक के चैनल पर इस रिलीज किया गया था.

