मेरी हर महीने की कमाई...क्या सच में SBI PO को मिलती है इतनी सैलरी? सैलरी सुन चौंक उठे लोग

SBI employee salary: इंस्टाग्राम पर वायरल हुए वीडियो में एक महिला एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने 2022 में IBPS PO परीक्षा पास की थी. पिछले 2.5 साल में उनकी इन-हैंड सैलरी 95 हजार रुपये तक पहुंच गई है. इसके अलावा उन्हें 18,500 रुपये का लीज रेंटल और करीब 11 हजार रुपये अन्य भत्ते भी मिलते हैं. कुल मिलाकर उनकी मासिक आमदनी 1.25 लाख से ऊपर हो जाती है.

सर्टिफिकेशन से बढ़ती सैलरी (Salary Boost Through Certifications)

महिला अधिकारी ने JAIIB और CAIIB जैसे प्रोफेशनल बैंकिंग सर्टिफिकेशन की भूमिका भी बताई. बैंक ऐसे कर्मचारियों को अतिरिक्त इंक्रीमेंट देते हैं, जो ये सर्टिफिकेशन क्लियर करते हैं. कुल मिलाकर उन्हें अब तक 5 इंक्रीमेंट मिल चुके हैं, जिनमें वार्षिक और सर्टिफिकेशन आधारित दोनों शामिल हैं.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं (Reactions on Social Media)

इस खुलासे के बाद कई यूजर्स ने इसे प्रेरणादायक बताया, तो कुछ ने सैलरी की सच्चाई पर सवाल उठाए. कुछ ने कहा कि बैंक में वर्क-प्रेशर बहुत है, इसलिए सैलरी भी सम्मानजनक होती है. वहीं कई लोग इस चर्चा को देखते हुए बैंकिंग करियर की ओर आकर्षित हो रहे हैं. यह खबर युवाओं के लिए जरूरी है क्योंकि यह सरकारी नौकरी के वेतनमान और बैंकिंग क्षेत्र की असलियत को सामने लाती है. सैलरी अच्छी होने के साथ-साथ वर्क-लाइफ बैलेंस की चुनौती भी समझना जरूरी है.

