फ्लाइट में साथ बैठे अजनबी बने 'माता-पिता', भारतीय गूगल साइंटिस्ट की कहानी रुला देगी

कभी-कभी जिंदगी में रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत से बनते हैं. 2019 की एक फ्लाइट में हुई मामूली सी मदद ने गूगल में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक राज डबरे को ऐसा परिवार दिया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी.

Indian Scientist Japan Viral Story: साल 2019 में गूगल के लिए काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक राज डबरे एक लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत लौट रहे थे. वह उस समय तेज फ्लू से उबर रहे थे, काफी कमजोर थे और मास्क लगाए बैठे थे. उनके बगल में बैठे एक बुजुर्ग जापानी दंपति फ्लाइट के एंटरटेनमेंट सिस्टम से परेशान थे. उन्हें जापानी सबटाइटल चाहिए थे, लेकिन अंग्रेजी ठीक से न आने की वजह से अपनी बात समझा नहीं पा रहे थे.

भाषा बनी रिश्ते की पहली डोर (Flight Friendship Turns Family)

राज को जापानी भाषा आती थी. उन्होंने तुरंत केबिन क्रू से बात की और बुजुर्ग दंपति की समस्या सुलझा दी. बस यहीं से बातचीत शुरू हुई, जो कुछ मिनट नहीं बल्कि घंटों चली. इसी बातचीत में एक हैरान करने वाला इत्तेफाक सामने आया. जापान में उस दंपति का घर राज के घर से महज 20 मिनट की साइकिल दूरी पर था.

Photo Credit: x/@prajdabre

एक फोन कॉल ने बदल दी जिंदगी (One Phone Call Changed Everything)

फ्लाइट के आखिर में जापानी कपल ने राज को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और संपर्क में रहने को कहा. शुरुआत में राज ने कॉल नहीं किया, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने फोन कर लिया. यही कॉल एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत बनी, जो धीरे-धीरे परिवार में बदल गया.

कोविड में संभाला, बेटे जैसा प्यार दिया (Japanese Couple Indian Scientist)

जापान पहुंचने पर बुजुर्ग दंपति ने राज को अपने घर बुलाया. कोविड के मुश्किल दौर में उनका पूरा ख्याल रखा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाया और हर कदम पर साथ दिया. वक्त के साथ वे राज के लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि जापानी मां पापा बन गए.

Photo Credit: x/@prajdabre

शादी में गवाह बने जापानी पिता (Japanese Father Became Wedding Witness)

साल 2023 में रिश्ते की गहराई तब सबके सामने आई, जब जापानी पिता भारत आए और राज की शादी में गवाह बने. राज ने यह पूरी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसे पढ़कर लाखों लोग भावुक हो गए. आज जब दुनिया दूरी और भेदभाव की बातें करती है, यह कहानी इंसानियत, भरोसे और बिना शर्त रिश्तों की ताकत दिखाती है. 

