ट्रंप की 'हार' है मुजतबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना! समझिए उनके चुने जाने का क्या हो सकता है असर?

अमेरिका और इजरायल के हमले में 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी. इसके बाद मिडिल ईस्ट में एक नई जंग शुरू हो गई है. जंग के 10 दिन के भीतर ही ईरान ने नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है. अब खामेनेई के बेटे मुजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है. लेकिन इसके बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ गया है.

मुजतबा खामेनेई के चुने जाने के कुछ घंटों के भीतर ही ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं. बहरीन की तेल रिफाइनरी और सऊदी की ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया गया है. इसका नतीजा ये हुआ कि कच्चा तेल और महंगा हो गया. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेंट क्रूड की कीमतें 27% बढ़कर 117 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है. ये 2022 के बाद सबसे ज्यादा है.

क्या अमेरिका के लिए बड़ी हार है?

मुजतबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर चुनाव अमेरिका के लिए हार माना जाता है. इससे ईरान ने अमेरिका को आर-पार की जंग के संकेत दे दिए हैं. ईरान ने किसी भी तरह के समझौते के बजाय टकराव का रास्ता चुनते हुए मुजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है. जानकारों का मानना है कि अमेरिका के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक हार है, क्योंकि भारी जोखिम उठाकर किए गए हमले के बाद भी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया. जानकारों का मानना है कि मुजतबा का चुना जाना दिखाता है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ बदला चाहता है.

खामेनेई से कितने अलग हैं मुजतबा?

अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई थे लेकिन अब उनके बेटे मुजतबा खामेनेई इस पद को संभालेंगे. मुजतबा को अपने पिता से ज्यादा कट्टर माना जाता है.