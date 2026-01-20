विज्ञापन
विशेष लिंक

सुनार की दुकान का सबसे बड़ा सीक्रेट, आखिर गुलाबी कागज में ही क्यों लपेटकर देते हैं सोना-चांदी

Pink Paper To Wrap jewellery: जब भी आप सोना या चांदी खरीदते हैं, एक चीज कॉमन होती है...गुलाबी कागज. ये सिर्फ पैकिंग नहीं, बल्कि परंपरा, विज्ञान और विश्वास का ऐसा मेल है, जो गहनों की चमक से लेकर किस्मत तक से जुड़ा माना जाता है.

Read Time: 2 mins
Share
सुनार की दुकान का सबसे बड़ा सीक्रेट, आखिर गुलाबी कागज में ही क्यों लपेटकर देते हैं सोना-चांदी
90% लोग नहीं जानते सुनार आखिर गुलाबी कागज में ही क्यों देते हैं सोना-चांदी

Gold Jewellers Pink Paper Kyo Use Karte Hain: भारत में पीढ़ियों से सुनार सोने-चांदी को गुलाबी कागज में ही लपेटते आ रहे हैं. छोटे कस्बों से लेकर बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम तक, ये परंपरा हर जगह दिखाई देती है. ग्राहक भी इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी उतनी साधारण नहीं है.

Latest and Breaking News on NDTV

चमक का वैज्ञानिक खेल...सोने की शाइन कैसे रहती है (Science Behind Shine)

ज्वेलर्स बताते हैं कि गुलाबी कागज में हल्की Anti-Tarnish Coating होती है. ये कोटिंग नमी, पसीने और हवा से होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया को कम करती है. इसी वजह से Gold Jewellery और Silver Jewellery ज्यादा समय तक नई जैसी चमक बनाए रखती है.

Latest and Breaking News on NDTV

आंखों का धोखा या स्मार्ट ट्रिक? (Color Psychology)

गुलाबी रंग सोने की पीली चमक को और उभार देता है. जब गहना इस कागज में रखा जाता है, तो वो ज्यादा ब्राइट और महंगा लगता है. यही वजह है कि ग्राहक को वही गहना गुलाबी कागज में देखकर ज्यादा आकर्षक महसूस होता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: pinterest

आज जब Gold Rate और Silver Price आसमान छू रहे हैं, हर छोटी डिटेल मायने रखती है. अगली बार जब गुलाबी कागज दिखे, तो समझिए...ये सिर्फ पैकिंग नहीं, बल्कि परंपरा, विज्ञान और विश्वास का कॉम्बो है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: pinterest

धार्मिक मान्यता (Spiritual Belief)

सनातन परंपरा में सोने को मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि गुलाबी और लाल रंग शुभ ऊर्जा को आकर्षित करते हैं. ऐसे में गुलाबी कागज को धन, समृद्धि और बुरी नजर से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. गुलाबी कागज में लिपटा सोना सिर्फ देखने में सुंदर नहीं, बल्कि सुरक्षित और शुभ भी माना जाता है.

ये भी पढ़ें:- मेरी ही किस्मत से तुमको मिलेगा...पत्नी ने पति को समझाया भाग्य का पूरा गणित

ये भी पढ़ें:- फटे कपड़े से कचरे की थैली तक...ग्राहकों का ऐसे उल्लू काट रहा लग्जरी फैशन ब्रांड Balenciaga

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Jewellery Pink Paper, Why Gold Wrapped In Pink Paper, Jewellers Pink Paper, Gold Jewelry Wrapping, Gold Silver Jewelry Tradition, Jeweler Customer Appeal
Get App for Better Experience
Install Now