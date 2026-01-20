सुनार की दुकान का सबसे बड़ा सीक्रेट, आखिर गुलाबी कागज में ही क्यों लपेटकर देते हैं सोना-चांदी

Gold Jewellers Pink Paper Kyo Use Karte Hain: भारत में पीढ़ियों से सुनार सोने-चांदी को गुलाबी कागज में ही लपेटते आ रहे हैं. छोटे कस्बों से लेकर बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम तक, ये परंपरा हर जगह दिखाई देती है. ग्राहक भी इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी उतनी साधारण नहीं है.

चमक का वैज्ञानिक खेल...सोने की शाइन कैसे रहती है (Science Behind Shine)

ज्वेलर्स बताते हैं कि गुलाबी कागज में हल्की Anti-Tarnish Coating होती है. ये कोटिंग नमी, पसीने और हवा से होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया को कम करती है. इसी वजह से Gold Jewellery और Silver Jewellery ज्यादा समय तक नई जैसी चमक बनाए रखती है.

आंखों का धोखा या स्मार्ट ट्रिक? (Color Psychology)

गुलाबी रंग सोने की पीली चमक को और उभार देता है. जब गहना इस कागज में रखा जाता है, तो वो ज्यादा ब्राइट और महंगा लगता है. यही वजह है कि ग्राहक को वही गहना गुलाबी कागज में देखकर ज्यादा आकर्षक महसूस होता है.

Photo Credit: pinterest

आज जब Gold Rate और Silver Price आसमान छू रहे हैं, हर छोटी डिटेल मायने रखती है. अगली बार जब गुलाबी कागज दिखे, तो समझिए...ये सिर्फ पैकिंग नहीं, बल्कि परंपरा, विज्ञान और विश्वास का कॉम्बो है.

Photo Credit: pinterest

धार्मिक मान्यता (Spiritual Belief)

सनातन परंपरा में सोने को मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि गुलाबी और लाल रंग शुभ ऊर्जा को आकर्षित करते हैं. ऐसे में गुलाबी कागज को धन, समृद्धि और बुरी नजर से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. गुलाबी कागज में लिपटा सोना सिर्फ देखने में सुंदर नहीं, बल्कि सुरक्षित और शुभ भी माना जाता है.

