RPF जवान ने ट्रेन में महिला का छीना फोन, लेकिन वजह सुनकर हर कोई बोला- सही किया!

RPF Officer Snatches Woman Phone From Train: ट्रेन में सफर करते वक्त हम में से कई लोग खिड़की के पास बैठकर आराम से फोन चलाते रहते है ना? लेकिन कभी सोचा है कि इसी लापरवाही से आपका फोन पल भर में गायब भी हो सकता है. ऐसा ही एक वाकया अब वायरल वीडियो बन गया है, जहां RPF जवान (RPF Viral Video) ने लोगों को जागरुक करने के लिए एक महिला का फोन खिड़की से झटके में छीन लिया और फिर मुस्कुराकर समझाया कि यही काम असली चोर भी कर सकते हैं. वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं, 'वाह...ऐसा प्रैक्टिकल लेसन हर प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए.'

'प्रैक्टिकल' तरीके से दी सुरक्षा की सीख (RPF Officer ne Train se Chhina Mahila Ka Phone)

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर RPF अधिकारी (Railway Protection Force) गश्त पर खड़ा है. ट्रेन के अंदर बैठी महिला अपने मोबाइल पर व्यस्त रहती है, तभी अधिकारी खिड़की से हाथ डालकर उसका फोन झपट लेता है. पहले तो महिला घबरा जाती है, फिर जब उसे समझ आता है कि यह सुरक्षा जागरुकता का हिस्सा है, तो मुस्कुराते हुए पुलिसवाले को धन्यवाद देती है. लोगों का कहना है कि यह तरीका 'थ्योरी से ज्यादा असरदार' है.

हर साल 12,000 से ज्यादा मोबाइल चोरी (train phone snatching)

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में हर साल 12,000 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी (Mobile Theft India) की रिपोर्ट दर्ज होती है. इनमें से ज्यादातर मामले ट्रेन और रेलवे स्टेशन से जुड़े होते हैं. ऐसे में यह वीडियो एक जरूरी संदेश दे रहा है, थोड़ी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई को पलभर में छीन सकती है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो (RPF jawan awareness video)

इस वीडियो को Instagram यूजर @choudhary0409 ने पोस्ट किया था. सिर्फ 24 घंटे में ही इसे 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोगों ने RPF जवान की सोच की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'ऐसे ही समझाना चाहिए, वरना लोग नहीं मानते.' दूसरे ने लिखा, 'मैडम के एक सेकंड के लिए प्राण बाहर आ गए होंगे.'

सावधानी ही सुरक्षा है (Instagram trending video)

ट्रेन में सफर करते वक्त फोन या गहने खिड़की के पास इस्तेमाल न करें

थोड़ी सी सतर्कता आपकी जेब और जान दोनों बचा सकती है.

RPF का यह वीडियो भले ही मजेदार लगे, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर संदेश छिपा है.

लापरवाही मत दिखाओ, स्मार्ट बनो और सुरक्षित रहो.

