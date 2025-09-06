विज्ञापन
विशेष लिंक

रोहित दुआ पटेल को मिला राज्य शिक्षक सम्मान 2025, दिल्ली सरकार द्वारा किया गया सम्मानित

श्री रोहित दुआ पटेल ने विद्यालय को केवल एक शैक्षिक संस्था नहीं, बल्कि समाज निर्माण का केंद्र बनाने के लिए निरंतर कार्य किया है.

Read Time: 3 mins
Share
रोहित दुआ पटेल को मिला राज्य शिक्षक सम्मान 2025, दिल्ली सरकार द्वारा किया गया सम्मानित
रोहित दुआ पटेल को मिला राज्य शिक्षक सम्मान 2025

दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले राजकीय शिक्षक सम्मान की घोषणा इस वर्ष 05 सितम्बर 2025, शिक्षक दिवस के अवसर पर की गई. इस अवसर पर लिटिल फ्लावर्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के श्री रोहित दुआ पटेल को उनके अद्वितीय प्रयासों और शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया.

शिक्षा में नवाचार और प्रगति का प्रतीक

श्री रोहित दुआ पटेल ने विद्यालय को केवल एक शैक्षिक संस्था नहीं, बल्कि समाज निर्माण का केंद्र बनाने के लिए निरंतर कार्य किया है. उनके मार्गदर्शन में विद्यालय में कई नवाचारी पहले शुरू की गई हैं, जिनमें सोलर स्कूल्स इनिशिएटिव, एआई और कोडिंग क्लब, हाइब्रिड लर्निंग मॉडल और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम प्रमुख है. इन पहलों ने न केवल छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाया, बल्कि उन्हें तकनीकी और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति भी जागरूक किया. उनका मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना है.

सतत विकास और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता

पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनकी दृष्टि हमेशा दूरदर्शी रही है. उनके प्रयासों से विद्यालय परिसर को हरित और ऊर्जा-सक्षम बनाने के लिए सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और पर्यावरण क्लब जैसी पहलों को बढ़ावा दिया गया. इन प्रयासों से छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति गहरी जागरूकता और ज़िम्मेदारी की भावना विकसित हुई है.

छात्रों की सफलता ही सबसे बड़ी उपलब्धि

उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप विद्यालय के कई छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक और सह-पाठ्यक्रम प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है. उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन ने अनेक छात्रों को देश-विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिलाया है.

साझा मेहनत का परिणाम

सम्मान प्राप्त करने पर श्री रोहित दुआ पटेल ने कहा, "यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि पूरे विद्यालय परिवार यह हम सबकी साझा मेहनत और समर्पण का परिणाम है." शिक्षकों, स्टाफ, अभिभावकों और छात्रों का है. यह सम्मान न केवल लिटिल फ्लावर्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि उन सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणा है जो शिक्षा को केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम मानते हैं. यह पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि एक शिक्षक अपने ज्ञान और समर्पण से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को प्रकाशमय कर सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rohit Dua Patel, Delhi Government, Rajya Shikshak Samman 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com