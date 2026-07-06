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अचानक 'Kung fu' करने लगा रोबोट, शख्स को मारी किक, वीडियो वायरल

इंडोनेशिया में एक बेकाबू हुए ह्यूमनॉइड रोबोट का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में रोबोट लोगों को किक मारता नजर आ रहा है. अब रोबोट की हरकत पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

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अचानक 'Kung fu' करने लगा रोबोट, शख्स को मारी किक, वीडियो वायरल
इंडोनेशिया में एक बेकाबू रोबोट ने शख्स को मारी किक
सोशल मीडिया

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेकाबू रोबोट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, इंडोनेशिया में एक ह्यूमनॉइड रोबोट अचानक बेकाबू हो गया और लोगों की ओर तेज किक मारने लगा. इस वायरल वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

वायरल क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट एक रूम में बेकाबू नजर आ रहा है. कुछ लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसी बीच रोबोट तेजी से पैर चलाने लगता है. रोबोट एक किक पीछे खड़े शख्स को मार देता है, जिससे वह पीछे हट जाता है. इस वीडियो को एक्स पर @RT_com अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे अब तक 8.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चा

वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे लेकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ह्यूमनॉइड रोबोट के गुस्सा होने से पांच मिनट पहले.' दूसरे यूजर ने कमेंट किया,'लगता है अब शुरुआत हो गई.' वहीं कई अन्य लोगों ने हंसने वाले इमोजी शेयर करते हुए वीडियो पर मजेदार कमेट किए.

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