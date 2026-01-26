विज्ञापन
कहीं ढोल की थाप, कहीं सलामी की गूंज, 26 जनवरी को ऐसे जश्न मनाता है पूरा भारत

26 जनवरी सिर्फ तिरंगा फहराने का दिन नहीं, बल्कि भारत की रूह को महसूस करने का मौका है. दिल्ली की भव्य परेड से लेकर गांव की चौपाल तक, हर कोना अपने अंदाज में गणतंत्र का जश्न मनाता है. रिपब्लिक डे 2026 पर देश की यही विविधता सबसे खूबसूरत तस्वीर बनकर उभरती है.

26 जनवरी का सूरज जब उगता है तिरंगे के साथ, तब अलग-अलग रंगों में सांस लेता है हिंदुस्तान

Republic Day celebrations Across India: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 26 जनवरी 1950 को देश ने अपना संविधान अपनाया था और तभी से यह दिन लोकतंत्र, अधिकार और जिम्मेदारी की याद दिलाता है. भले ही कर्तव्य पथ की परेड सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरती हो, लेकिन असली जश्न देश के हर राज्य, जिले और गांव में अलग-अलग रंगों में दिखाई देता है.

Photo Credit: ANI

दिल्ली में दिखता है देश का रौब और रिवाज (Delhi Showcases Power and Pride)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पूरे शान-ओ-शौकत के साथ मनाया जाता है. राष्ट्रपति की सलामी, सशस्त्र बलों की परेड, राज्यों की झांकियां और वायुसेना का फ्लाईपास्ट भारत की ताकत और संस्कृति दोनों को दिखाता है. कर्तव्य पथ पर होने वाला यह आयोजन पूरे देश के लिए गर्व का पल होता है.

उत्तर प्रदेश में स्कूलों से गांव तक उत्साह (Uttar Pradesh Celebrates With Students)

उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी की शुरुआत स्कूलों और कॉलेजों में ध्वजारोहण से होती है. बच्चे देशभक्ति नाटक, कविताएं और नृत्य पेश करते हैं. लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों के साथ साथ गांवों में ग्राम सभाएं होती हैं, जहां संविधान और नागरिक जिम्मेदारियों पर बात होती है.

Photo Credit: ANI

पंजाब में देशभक्ति के साथ ढोल की थाप (Punjab Blends Patriotism With Folk Culture)

पंजाब में गणतंत्र दिवस का मतलब है जोश और जज्बा. देशभक्ति गीतों के साथ भांगड़ा और गिद्दा की धूम रहती है. एनसीसी कैडेट्स और पूर्व सैनिक परेड में शामिल होते हैं, जो राज्य के सेना से गहरे रिश्ते को दिखाता है.

हर राज्य का अपना अंदाज (Every State Has Its Own Style)

कहीं मंदिरों में विशेष पूजा होती है, कहीं रेगिस्तान में परेड, तो कहीं समुद्र किनारे तिरंगा फहराया जाता है. यही भारत की खूबसूरती है, एक देश, कई रंग. गणतंत्र दिवस 2026 हमें याद दिलाता है कि भारत की ताकत उसकी एकता में नहीं, बल्कि उसकी विविधता में है. यही वजह है कि 26 जनवरी हर बार खास बन जाता है.

(यह लेख केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. एनडीटीवी इसकी सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं देता है.)

