IND vs NZ, T20 World Cup Final : ओस उड़ाएगी गेंदबाजों के होश...IND-NZ फाइनल में टॉस को यूं ही नहीं कहा जा रहा बॉस

IND vs NZ, T20 World Cup Final, Ahmedabad Narendra Modi Stadium : भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा. अहमदाबाद में चेज करना मुश्किल होता है, इसलिए टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला टीम कर सकती है. ऐसे में आज टॉस काफी अहम होने वाला है. अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है. पिच के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है. शाम के समय ओस पड़ेगी, ऐसे में आज के मैच में ओस भी निर्णायक भूमिका में होगा.

काली मिट्टी की पिच

अहमदाबाद में काली मिट्टी और लाल मिट्टी, दोनों तरह की पिच है. काली मिट्टी की पिच आमतौर पर ज़्यादा सपाट, सही बाउंस देती है, जिससे पावर हिटर्स को मदद मिलती है और हाई-स्कोरिंग मैच हो सकते हैं.

लाल मिट्टी की पिच

इसके उलट, लाल मिट्टी की पिच तेज़ गर्मी में टूट जाती है, जिससे स्पिनरों को टर्न और ग्रिप मिलती है, जिससे मैच आगे बढ़ने पर वरुण चक्रवर्ती और मिशेल सेंटनर जैसे गेंदबाजों को फायदा हो सकता है.

मिक्स्ड सॉइल विकेट पर होगा मैच

रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनल के लिए मिक्स्ड सॉइल विकेट तैयार की जा रही है, जिसमें रेड सॉइल का प्रतिशत ज्यादा होगा. इससे बल्लेबाजों को अच्छी उछाल और शॉट खेलने में मदद मिलने की उम्मीद है.

बता दें कि अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम कुछ सबसे ज़बरदस्त T20I मैचों का मंच रहा है. इस वेन्यू पर पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 28 दिसंबर, 2012 को हुआ था, जब भारत का सामना अपने पाकिस्तान के साथ था. अब तक, स्टेडियम में कुल 14 टी20I मैच खेले जा चुके हैं, भारत बनाम न्यूज़ीलैंड फ़ाइनल इस जगह पर 15वां मैच होगा.

टॉस बनेगा बॉस?

शाम के मैचों में ओस की वजह से चेज़ करना आम तौर पर बेहतर होता है, लेकिन पिच के हाई-स्कोरिंग नेचर का मतलब है कि टॉस जीतने पर कप्तान यह तय कर सकता है कि बोर्ड पर रन बनाने हैं या लाइट्स में चेज़ करना है. बता दें कि आईपीएल 2025 के दौरान, इस वेन्यू पर 8 में से 6 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते, हालांकि सफल चेज़ भी हुए.

हाल के टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. इसके उलट, दूसरे सुपर 8 मैचों में, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. ऐसे में आज टॉस क्या भूमिका निभाएगा, यह देखना काफी अहम होने वाला है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ओस करेगी बड़ा खेला

ओस: शाम को बहुत ज़्यादा ओस पड़ने की उम्मीद है, जो दूसरी पारी के साथ ही रात 8:30 PM बजे के आस-पास कम हो जाएगी. टॉस जीतने से भारत पहले बॉलिंग कर सकता है, जिससे रात में बाद में भारत को गीली बॉल को गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा.

चेज़ करने का फ़ायदा: लाइट्स में, ओस पड़ने पर बॉल बल्ले पर ज़्यादा आसानी से आती है, जिससे 200+ रन के हाई-प्रेशर वाले चेज़ को मैनेज करना आसान हो जाता है, ऐसे में भारत चाहेगा कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करें.

न्यूजीलैंड स्पिनर्स का अच्छी तरह से सामना करना: न्यूज़ीलैंड के पास मिचेल सेंटनर जैसे स्पिन गेंदबाज हैं जो भारत के बल्लेबाजों पर असर छोड़ सकते हैं. ऐसे में यदि भारत टॉस जीतता है और पहले गेंदबाजी करता है तो बाद में ओस पड़ने के दौरान न्यूजीलैंड के स्पिनरों को गीली कंडीशन में बॉलिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसका भारत फायदा उठा सकता है.