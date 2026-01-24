ना फिल्म ना पोस्टर,दिल्ली की इस फूड वैन में आज भी जिंदा हैं बाबू मोशाय,हर प्लेट में छिपी है राजेश खन्ना की याद

Food Van on Rajesh Khanna Theme: दिल्ली में 'The Treat' के नाम से मशहूर यह फूड वैन असल में एक सच्ची दोस्ती और दीवानगी का नतीजा है. इसके मालिक विपिन कुमार ओबेरॉय राजेश खन्ना के बड़े फैन थे. उन्होंने बचपन में 'अराधना' फिल्म देखी थी और एक दिन राजेश खन्ना से मिलने की चाह ने उन्हें पूरी जिंदगी बदल दी.
फैन की मोहब्बत से बना फूड वैन (Rajesh Khanna fan cafe)
1993 में यह छोटा सा फूड वैन जनपथ, दिल्ली में शुरू हुआ और खुद राजेश खन्ना ने इसका उद्घाटन किया था. बाद में यह चाणक्यपुरी के डिप्लोमैटिक एन्क्लेव में शिफ्ट हो गया.
पूरा वैन राजेश खन्ना की तस्वीरों से ढंका हुआ है, उनके गाने हमेशा बजते रहते हैं और हर कोने में उनके यादों का एहसास मिलता है.
राजेश खन्ना का योगदान (Bollywood legend Rajesh Khanna cafe)
राजेश खन्ना सिर्फ इस वैन का ब्रांड आइकॉन नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसमें असल में दिल लगाया. उन्होंने 40 मेन्यू आइटम्स में से लगभग 25 डिशेज खुद चुनीं और अपने पसंदीदा व्यंजनों जैसे कीमा कोफ्ता यहां शामिल करवाए
कहा जाता है कि उन्होंने खुद कई बार यहां खाना परोसा और सेलिब्रिटीज को भी साथ लाए.
खास रिवाज और यादें (Special traditions and memories)
आज भी 'The Treat' हर 29 दिसंबर (खन्ना का जन्मदिन) और 18 जुलाई (उनकी पुण्यतिथि) पर खास इवेंट करता है. इन दिनों वहां मुफ्त खाना और दूसरी चीजें बांटी जाती हैं, जिससे फैन क्लब और लोग एक साथ मिलकर उनसे जुड़ी यादों को जश्न की तरह मानते हैं.
