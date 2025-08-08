शरीर पर बादलों जैसी डिजाइन वाले दुर्लभ तेंदुए का Video देख हैरान हो रहे लोग, पूर्व IFS ने इन्हें बताया- मायावी और अलौकिक

Clouded Leopards Rare Video: भारत में आमतौर पर तेंदुओं की चार प्रजातियां पाई जाती हैं. जिसमें इंडियन लेपर्ड (Indian Leopard), स्नो लेपर्ड (Snow Leopard), क्लाउडेड लेपर्ड (Clouded Leopard) और ब्लैक पैंथर (Black Panther) शामिल हैं. इन चारों में भारत के अंदर क्लाउडेड लेपर्ड सबसे तेजी से की हो रही प्रजातियों में गिने जाते हैं. ऐसे में जब उसका एक दुर्लभ वीडियो सामने आया तो हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में क्लाउडेड लेपर्ड अपने बच्चों के साथ नज़र आती है, जो देखने में बेहद ही शार्प और सुंदर लग रहे होते हैं. नॉर्थ-ईस्ट के जंगलों का यह वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी कमेंट सेक्शन में उसे एक बार सामने से देखने की इच्छा जता रहे हैं.

प्रयागराज के वायरल SI ने अब फूल और दूध चढ़ाकर की गंगा मैया की पूजा, बोले- धन्य हो गया मां आप मेरे दरवाजे पर आईं

वायरल वीडियो में क्लाउडेड लेपर्ड और उनके बच्चों को जंगल में कैमरे के बिलकुल सामने टहलते हुए देखा जा सकता है. इस प्रकार के तेंदुओं की आबादी भारत में बेहद कम है और यह बाकी नॉर्मल लेपर्ड से काफी अलग दिखते हैं. लेकिन, ताकत और शिकार करने की बात करें तो ये किसी भी मामले में दूसरों से कम नहीं होते. क्लाउडेड लेपर्ड एक दुर्लभ जंगल बिल्ली है. यह बादल जैसे धब्बों वाले शरीर और पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है और करीब 60किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है.यह केवल रात में शिकार करते हैं. इनके दांत, तेंदुए जैसे ही बड़े और जबड़े बेहद ताकतवर होते हैं. इस वीडियो में यह बेहद सुंदर दिख रहा है.

देखें Video:

Elusive. Ethereal. Endangered.



With barely ~10,000 left in the wild & scattered sightings in NE India, the Clouded Leopard is our most secretive big cat.



Here, a rare glimpse — a mother with her cubs, guardians of an ancient rainforest. A sight so rare that it's mythical. pic.twitter.com/bXZxagyM0Y — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) August 5, 2025

इस वीडियो को IFS अधिकारी @susantananda3 ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है- मायावी. अलौकिक. लुप्त हो चुकी प्रजाति.जंगलों में बमुश्किल लगभग 10,000 बचे होने और पूर्वोत्तर भारत में छिटपुट रूप से देखे जाने के कारण, क्लाउडेड लेपर्ड हमारी सबसे गुप्त बड़ी बिल्ली है. यहां, एक दुर्लभ झलक - एक मां अपने शावकों के साथ, एक प्राचीन वर्षावन की रक्षक. एक ऐसा दृश्य जो इतना दुर्लभ है कि पौराणिक लगता है.

इस क्लाउडेड लेपर्ड को देखकर यूजर्स बहुत खुश नज़र आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- क्या ही अद्भुत नज़ारा है! वाकई एक दुर्लभ झलक. उम्मीद है मानस एक दिन उन्हें देखने का मेरा सपना पूरा करेगा! दूसरे यूजर ने लिखा- वे बहुत सुंदर हैं! मैं उन्हें देखना बंद नहीं कर सकता...तीसरे यूजर ने लिखा- मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा. चौथे यूजर ने लिखा- आश्चर्य है कि इसे क्लाउडेड क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए क्योंकि यह ज़्यादा ऊंचाई पर पाया जाता है?

ये भी पढ़ें: वायरल होने का ये कैसा चस्का, नौजवान ने खतरे में डाली जान, पुल से लटक कर किये पुल-अप्स, लोगों ने सुनाई खरी-खरी

हंस ने झील में तोड़ा दम, फिर भी बार-बार जगाने की कोशिश करता रहा साथी, Video देख पसीज उठेगा दिल