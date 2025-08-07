विज्ञापन
प्रयागराज के वायरल SI  ने अब फूल और दूध चढ़ाकर की गंगा मैया की पूजा, बोले- धन्य हो गया मां आप मेरे दरवाजे पर आईं

एक वीडियो में, पुलिसकर्मी वर्दी में ही अपने घर के अंदर खड़े होकर पूजा करते और बाढ़ के पानी में फूल चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं. वह हाथ जोड़कर कहते हैं, जय गंगा मैया की! मैं धन्य हो गया मां आप मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आई.

प्रयागराज के वायरल SI  ने अब फूल और दूध चढ़ाकर की गंगा मैया की पूजा, बोले- धन्य हो गया मां आप मेरे दरवाजे पर आईं
दरवाजे पर पहुंचे बाढ़ के पानी में पूजा करते दिखे वायरल SI, देखें Video

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात के बीच, प्रयागराज (Prayagraj) में एक पुलिस अधिकारी गंगा की पूजा करते हुए वीडियो शेयर करके वायरल हो रहे हैं, जबकि उसका घर पानी में डूबा हुआ है. सब-इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद ने अपने घर में घुसते बाढ़ के पानी को खुशी से गले लगाते हुए कई वीडियो शेयर किए हैं. एक वीडियो में, पुलिसकर्मी वर्दी में ही अपने घर के अंदर खड़े होकर पूजा करते और बाढ़ के पानी में फूल चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं. वह हाथ जोड़कर कहते हैं, "जय गंगा मैया की! मैं धन्य हो गया मां आप मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आई." इस वीडियो को लगभग 3.8 करोड़ बार देखा जा चुका है.

पुलिसकर्मी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "आज सुबह ड्यूटी पर जाते समय मां गंगा हमारे घर पहुंचीं. मेरे दरवाजे पर मां गंगा की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया. जय मां गंगे."

देखें Video:

एक अन्य वीडियो में, पुलिसकर्मी अपने घर में कमर तक पानी में खड़ा दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं, "हज़ारों लोग उनके पास जाते हैं. मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वह मुझे आशीर्वाद देने आईं."

तीसरे वीडियो में, इंस्पेक्टर निषाद अपनी पहली मंज़िल की खिड़की से पानी में छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वे दर्शकों को उनकी नकल न करने की सलाह देते हैं. एक अन्य वीडियो में, वे दो युवतियों के साथ अपने घर की दूसरी मंजिल से बाढ़ के पानी में कूदते हैं. उनके कैप्शन में लिखा है: "हमारी छोरियां छोरो से कम है के? जय गंगा मैया."

उनके इंस्टाग्राम बायो के अनुसार, चंद्रदीप निषाद एक राष्ट्रीय स्तर के तैराक हैं. वे वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में निजी सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हैं. उनकी जलीय गतिविधियों ने इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना दिया है. जहां कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी के जज्बे की प्रशंसा की, वहीं कुछ ने जायज़ चिंताएं भी जताईं.

लोगों ने दी ये सलाह

एक यूज़र ने कमेंट में लिखा, "भारत इकलौता ऐसा देश है जो नदियों का जश्न ज़्यादा जल प्रदूषण फैलाकर मनाता है! पवित्र नदियों का सम्मान करने के लिए हमें उनके रास्ते और घाटियां साफ़ करनी होंगी, गंदा पानी डालना बंद करना होगा, उनके साथ नदियों जैसा व्यवहार करना होगा...! जय हिंद, जय गंगे!"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "मैं आपकी भावनाओं और पवित्र गंगा के प्रति आपके अपार सम्मान को समझता हूं. लेकिन कृपया, कृपया इसे और बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करें. यह पहले से ही काफ़ी प्रदूषित है." एक ने लिखा, "प्रयागराज के एक्वा मैन," एक यूज़र ने व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा, "गंगा मां होम डिलीवरी कर रही है पाप धोने के लिए." 

