दातुन बेचकर हर दिन 10 हजार की कमाई! माघ मेले में आई 2 महिलाओं का खुलासा

प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गाजीपुर की रहने वाली दो बहनें दातुन बेचकर हर दिन करीब 10 हजार रुपये कमाने का दावा कर रही हैं.

दातुन बेचकर हर दिन 10 हजार की कमाई!

सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ा एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें दातुन बेचने वाली दो महिलाएं अपनी कमाई को लेकर चौंकाने वाला खुलासा करती नजर आ रही हैं. वीडियो में दोनों महिलाएं एक शख्स से बातचीत के दौरान बताती हैं कि उन्होंने सिर्फ एक दिन में दातुन बेचकर करीब 10 हजार रुपये कमा लिए हैं.

सुबह 3 बजे से शुरू हो जाता है काम

वीडियो में महिलाएं बताती हैं कि माघ मेले में वे सुबह करीब 3 बजे से ही दातुन बेचना शुरू कर देती हैं. मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने की वजह से दिन ही नहीं, बल्कि रातभर भी बिक्री चलती रहती है. महिलाओं का कहना है कि यहां इतनी भीड़ रहती है कि दातुन की मांग कभी खत्म ही नहीं होती.

गाजीपुर की रहने वाली हैं दोनों बहनें

वीडियो में मौजूद शख्स बताता है कि दातुन बेचने वाली ये दोनों महिलाएं आपस में बहनें हैं और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की रहने वाली हैं. दोनों बहनें इससे पहले भी पिछले महाकुंभ मेले में दातुन बेचने आ चुकी हैं और उन्हें वहां भी अच्छा मुनाफा हुआ था. इस बार माघ मेले में भी उन्होंने अपने पुराने अनुभव का फायदा उठाया.

देखें VIDEO:

लोगों ने की तारीफ

इस वीडियो को एक्स पर @SaurabhMarwadi नाम के यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है और पहले कुंभ मेले में भी लोगों ने छोटे और कम लागत वाले व्यापार से अच्छी कमाई की थी. उन्होंने यह भी कहा कि पहले की सरकारों में अव्यवस्था और अराजकता थी, लेकिन अब महिलाएं घर से निकलकर मेले में स्वरोजगार कर पा रही हैं.

लाखों लोगों तक पहुंचा Video

इस वायरल वीडियो को अब तक 23 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि एक हजार से अधिक लोग इसे पसंद कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर लोग इन महिलाओं की मेहनत, समझदारी और आत्मनिर्भरता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स इसे महिलाओं के लिए प्रेरणादायक बता रहे हैं.

