कैमरे में कैद हुई हवा में उड़ने वाली दुर्लभ गिलहरी, IFS अधिकारी ने शेयर किया अद्भुत Video, दी ये दिलचस्प जानकारी

पेड़ों के बीच मज़े से उड़ने वाली गिलहरी के एक दुर्लभ वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को मंत्रमुग्ध कर दिया है. भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी शिवकुमार गंगल द्वारा एक्स पर शेयर की गई छोटी क्लिप, नंगी शाखाओं के साथ एक मंद रोशनी वाले पेड़ को दिखाती है, जिसमें शायद ही कोई हलचल दिखाई देती है. कुछ सेकंड बाद, यह उड़ने वाली गिलहरी को पेड़ से छलांग लगाते हुए, दूसरे पेड़ पर उतरने से पहले, शालीनता और आसानी से हवा में उड़ते हुए दिखाता है. इस पोस्ट में, गंगाल ने गिलहरी की उल्लेखनीय क्षमताओं पर अपनी हैरानी शेयर की है.

उन्होंने क्लिप शेयर करते हुए लिखा, "अगर आपने मुझे बताया होता कि यह जानवर मौजूद है, दो साल पहले जब मेरा चयन भारतीय वन सेवा में हुआ था, तो मैं हंसता. यहां यह प्रकृति के चमत्कारों में से एक है- उड़ने वाली गिलहरी. टेक-ऑफ, ग्लाइड, लैंडिंग, इसका हर हिस्सा देखने लायक एक शानदार दृश्य है."

शेयर किए जाने के बाद से वीडियो को 32,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है और कई लाइक्स मिले हैं. पोस्ट ने वन्यजीव प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया क्योंकि यह प्रकृति के छिपे हुए चमत्कारों और उड़ने वाली गिलहरियों के अविश्वसनीय अनुकूलन को प्रदर्शित करता है. एक यूजर ने कमेंट किया, "उन्हें 10 साल पहले कर्नाटक के जंगलों में रहते हुए देखा था." दूसरे ने लिखा, "शेयर करने के लिए धन्यवाद सर. ऐसी दुर्लभ प्रजातियों को किताबों के बजाय आवास में देखना बहुत अच्छा है. यह वास्तव में प्रकृति का चमत्कार है!!!"

देखें Video:

If you had told me that this animal exists, 2 years ago when I got selected in the Indian Forest Service, I would have laughed. Here it is, one of nature's marvels - "Flying Squirrel". The take off, the glide, the landing, every bit of it is a spectacle to witness. pic.twitter.com/njwmpsD6KC