बाबर आजम को Asia Cup 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम में क्यों नहीं मिली जगह? हेड कोच ने दिया जवाब

Babar Azam, Asia Cup 2025: माइक हेसन ने बताया क्यों एशिया कप 2025 के लिए बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम में नहीं मिली जगह.

बाबर आजम को Asia Cup 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम में क्यों नहीं मिली जगह? हेड कोच ने दिया जवाब
Mike Hesson
  • पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम घोषित की जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं हैं.
  • टीम के हेड कोच माइक हेसन ने कहा कि वर्तमान खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम में बदलाव जरूरी है.
  • साहिबजादा फरहान ने पिछले छह मैचों में तीन बार मैन ऑफ द मैच बनकर अपनी उपयोगिता साबित की है.
Babar Azam, Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो चुका है. जारी किए गए 17 सदस्यीय टीम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम गायब है. लोग जानने को आतुर हैं कि आखिर क्यों बाबर आजम को पाक टीम में शामिल नहीं किया गया है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब टीम के मौजूदा हेड कोच माइक हेसन ने किया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे बाबर और रिजवान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे पास जो खिलाड़ी हैं वे काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. जैसे साहिबजादा फरहान ने अपनी उपयोगिता साबित की है. पिछले छह मैचों में वह तीन बार 'मैन ऑफ द मैच' बने हैं. फखर जमां और सैम अयूब भी अच्छा काम कर रहे हैं. हमें ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो टीम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें.

माइक हेसन ने बाबर आजम की बस आलोचना ही नहीं की है. बल्कि टीम में उनके वापसी की राह भी सुझाई है. उन्होंने कहा, 'बाबर आजम के पास बीबीएल में खेलकर खुद को साबित करने का मौका है. जिससे ये लग सके कि वह टी20 इंटरनेशनल मैचों के हिसाब से जरुरी सुधार कर रहे हैं. बाबर एक अच्छे और होनहार खिलाड़ी हैं. मगर उन्हें कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है. जैसे स्पिन के खिलाफ उनका लो स्ट्राइक रेट और धीमा प्रदर्शन.'

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की 17 सदस्यीय टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), फखर जमां, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम.

Pakistan, Mohammad Babar Azam, Cricket
