90 डिग्री उत्तर ध्रुव पर पूर्ण मैराथन पूरा करने वाले पहले भारतीय बने राम गोपाल कोठारी

90 डिग्री उत्तर पर, जहां हर दिशा दक्षिण होती है और जमी हुई आर्कटिक महासागर ज़मीन का रूप ले लेती है, वहां भारतीय तिरंगा लहराया गया. किसी खंभे पर नहीं, बल्कि एक ऐसे धावक के हाथों में जो इतिहास लिख रहा था. 13 जुलाई 2025 को, कोलकाता (Kolkata) में जन्मे उद्यमी और साहसी यात्री राम गोपाल कोठारी (Ram gopal kothari) पहले भारतीय बने जिन्होंने भौगोलिक उत्तर ध्रुव पर पूर्ण मैराथन पूरा किया. यह उपलब्धि उन्हें उन चुनिंदा धैर्यवान खिलाड़ियों की श्रेणी में रखती है जिन्होंने धरती के सबसे कठिन दौड़-पथों में से एक को पार किया है.

उत्तर ध्रुव मैराथन, जो 3 मीटर गहरी बर्फ़ीली परतों पर दौड़ा जाता है और जिसके नीचे समुद्र होता है, वर्ष में केवल एक बार आयोजित किया जाता है. –8°सेल्सियस तापमान, तीखी हवाएं जो ऊष्मारोधी कपड़ों को भेद जाती हैं, और कभी-कभी रास्ते पर दिखाई देने वाले ध्रुवीय भालू यह सब इसे दुनिया की सबसे कठिन धैर्य-परीक्षण प्रतियोगिताओं में से एक बना देते हैं.

इस दौड़ की व्यवस्था में एक बर्फ़ तोड़ने वाला जहाज़, ध्रुवीय भालू से रक्षा करने वाली टीम और पूरी तरह सुसज्जित चिकित्सक इकाई शामिल होते हैं. 2025 में, इन्हीं परिस्थितियों के बीच, कोठारी ने अपने पहले पूर्ण मैराथन में दुनिया भर से आए खिलाड़ियों के साथ इस दुर्लभ आयोजन में भाग लिया. उन्होंने कहा कि यह दुनिया का सबसे महंगा मैराथन भी है. इस ग्रीष्मकालीन संस्करण की न्यूनतम पंजीकरण शुल्क 44,900 यूरो थी, जो दिखाती है कि यहां पहुंचना ही कितना दुर्लभ और कठिन है, पूरा करना तो और भी बड़ी चुनौती है.

अभियान की शुरुआत लोंगइयरब्येन, स्वालबार्ड (नॉर्वे) से हुई, जहां प्रतिभागियों ने फ़्रांसीसी बर्फ़ तोड़ने वाले जहाज़ "ले कमांडां शार्को" पर सवार होकर यात्रा शुरू की. 78°उत्तर से 90°उत्तर तक ठोस समुद्री बर्फ़ को पार करना अपने आप में धैर्य की परीक्षा थी. इस दौरान ध्रुवीय भालू, वालरस, सील और नीली व्हेल दिखाई दीं.

कोठारी ने याद करते हुए कहा, “हमने यात्रा के दौरान 15 ध्रुवीय भालू देखे और 3 नीली व्हेल भी, जो दुनिया के सबसे बड़े स्तनधारी हैं. इन पलों ने यह एहसास कराया कि यह सिर्फ़ एक दौड़ नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव था.” कोठारी ने मैराथन का पहला आधा हिस्सा 2 घंटे 45 मिनट में पूरा किया. लेकिन 28वें किलोमीटर से आगे बर्फ़ पिघलने लगी, जिससे उनके पैर बर्फ़ में धंसते रहे, जूते भीग गए और तेज़ ऐंठन शुरू हो गई. मेरे पास रुकने के हर कारण थे,” उन्होंने कहा, नौ बार आई ऐंठन और पैर की चोट को याद करते हुए. लेकिन मैं सिर्फ़ बर्फ़ पर नहीं दौड़ रहा था - मैं एक वादे पर दौड़ रहा था, इस विश्वास पर कि भारत हर जगह का हिस्सा है, यहां तक कि दुनिया की चोटी पर भी.” अंततः उन्होंने मैराथन को 8 घंटे से कुछ अधिक समय में पूरा किया.

कोठारी की यह उपलब्धि उनके निजी संघर्षों से और भी बड़ी लगती है. कोलकाता के बड़ा बाज़ार की एक साधारण दो कमरे की झोपड़ी में जन्मे और पले-बढ़े कोठारी का बचपन सीमित संसाधनों और संयुक्त परिवार की कठिनाइयों में गुज़रा. पढ़ाई में औसत रहे कोठारी ने स्वीकार किया कि उनके जीवन को माता-पिता की संघर्षशीलता और सहनशीलता ने आकार दिया.

2012 में, एक बड़े व्यक्तिगत और पेशेवर संकट ने उन्हें हताश कर दिया. आर्थिक तंगी और मानसिक थकान से टूटकर उन्होंने जीवन समाप्त करने तक का विचार कर लिया था. उसी समय उनकी पत्नी शिप्रा का फोन आया, जिन्होंने दो बच्चों के लिए उन्हें वापस आने को कहा. वह क्षण उनके जीवन का मोड़ बन गया. शून्य से शुरुआत करते हुए उन्होंने बीमा क्षेत्र में अपने करियर को दोबारा खड़ा किया और कड़ी मेहनत से पहचान और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के अवसर हासिल किए.

धीरे-धीरे यात्रा उनका जुनून और निजी मिशन बन गया. नवंबर 2022 तक, कोठारी सातों महाद्वीपों पर कदम रख चुके थे, जिसमें खतरनाक ड्रेक जलडमरूमध्य पार कर अंटार्कटिका पहुंचना भी शामिल था. उनकी यात्राएं ग्रीनलैंड की हिमनदी घाटियों, स्वालबार्ड की ध्रुवीय रात और अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तक फैलीं. यूरोप के माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई के दौरान 100 मीटर की गिरावट से भी वे नहीं डरे.

उत्तर ध्रुव मैराथन पूरा करने के बाद अब उनका लक्ष्य है सात महाद्वीपों पर सात दिनों में सात मैराथन, दुनिया की सात सबसे ऊँची चोटियों (सात शिखर) पर चढ़ाई, और वर्ष 2027 तक 100 देशों की यात्रा करना जिनमें से 71 वे पहले ही पूरी कर चुके हैं.

