थलाइवा पर चढ़ा दूध, मदुरै में फैन की अनोखी इबादत चर्चा में...फैन ने घर में बनाया मंदिर

महाशिवरात्रि पर एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को शिव रूप में देख एक फैन ने ऐसी इबादत की कि लोग हैरान भी हुए और सोच में भी पड़ गए.

शिव अवतार में रजनीकांत की पूजा, फैन ने किया जलाभिषेक, वीडियो ने मचाई हलचल

Rajinikanth as Lord Shiva Video: महाशिवरात्रि पर सोशल मीडिया पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने लोगों को हैरानी और हैरत दोनों में डाल दिया. कहीं दूध चढ़ रहा था, कहीं आरती हो रही थी, लेकिन जिस शख्स की पूजा की जा रही थी, उसे देखकर लोग ठहर गए. ये मामला सिर्फ फैन फॉलोइंग का नहीं, बल्कि आस्था, जज्बात और दीवानगी के उस मुकाम का है जहां सितारे कुछ लोगों के लिए खुदा से कम नहीं होते. दक्षिण भारत से आई इस वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. लोग पूछ रहे हैं 'ये मोहब्बत है, इबादत है या फिर हीरो वरशिप की इंतहा?'

Photo Credit: ANI

मदुरै से आया वीडियो (Rajinikanth Fan Worship Madurai)

तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता Rajinikanth से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. Rajinikanth as Lord Shiva Video, Madurai fan worship, Maha Shivratri 2026 जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड कर रहे हैं. तमिलनाडु के मदुरै में रहने वाले कार्तिक नाम के एक प्रशंसक ने अपने घर में अभिनेता का मंदिर बना रखा है. महाशिवरात्रि से पहले उन्होंने रजनीकांत की शिव रूप वाली तस्वीर पर दूध और पंचामृत से जलाभिषेक किया. बताया जा रहा है कि यह तस्वीर उनकी पुरानी फिल्म Uzhaippali से ली गई है, जिसमें वे भगवान शिव के रूप में नजर आए थे.

भक्ति का अपना अंदाज (Thalaiva temple Tamil Nadu)

कार्तिक पिछले तीन वर्षों से महाशिवरात्रि पर इसी तरह पूजा कर रहे हैं. इस बार अभिनेता के सिनेमा में 50 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने 500 वड़ों की माला भी चढ़ाई. ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके लिए थलाइवा सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि प्रेरणा और ईश्वर समान हैं. फिल्म रिलीज से पहले पोस्टर पर दूध चढ़ाने की परंपरा भी देखी जाती रही है.

सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रिया (Hero worship in South India)

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग राय देखने को मिली. कुछ लोगों ने इसे आस्था और मोहब्बत का इजहार बताया, तो कुछ ने इसे जरूरत से ज्यादा भक्ति कहा. हालांकि, किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, लेकिन चर्चा जरूर तेज हो गई. फिलहाल रजनीकांत अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर भी चर्चा में हैं. यह खबर दिखाती है कि सिनेमा और सितारों के प्रति लोगों की दीवानगी किस हद तक जा सकती है. आस्था और सम्मान का यह अंदाज भले अलग हो, लेकिन इससे फैंस और सितारों के बीच का गहरा रिश्ता साफ नजर आता है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.
 

