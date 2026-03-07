रजनीकांत का बहुत बड़ा फैन है ये शख्स, 5 रुपये में खाना बेचने वाला फैन बना सोशल मीडिया स्टार, दीवानगी बनी मिसाल

साउथ के लोग रजनीकांत को भगवान की तरह मानते हैं. उनकी कोई फिल्म आती है तो वो खुश हो जाते हैं. वो उनकी फिल्मों को त्योहार सा बना देते हैं. रजनीकांत का बर्थडे आता है तो वो त्योहार से कम नहीं होता है. रजनीकांत को लोग भगवान की तरह मानते हैं. रजनीकांत का एक फैन है, जो 5 रुपये में खाना बेचता है. उस फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ये शख्स 5 रुपये में लोगों को खाना खिलाता है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं. इस फैन का वीडियो किसी इंफ्लुएंसर ने शेयर किया है जिसकी वजह से ये हर जगह वायरल हो गया है.

5 रुपये में बेचता है खाना

ये शख्स रजनीकांत का बहुत बड़ा फैन है. इसने अपने हाथ पर उनके नाम का टैटू बनवाया हुआ है. इतना ही नहीं उसने अपनी पूरी दुकान में रजनीकांत के पोस्टर लगाए हुए हैं. जिसे देखकर फैंस बहुत खुश हो रहे हैं. खास बात ये है कि 5 रुपये में वो इतना सारा खाने को देते हैं कि किसी भी शख्स का आसानी से पेट भर जाए और खाने में स्वाद इतना होता है कि हर कोई इसकी तारीफ करते हुए नहीं रुकता है.





फैंस ने किए कमेंट

रजनीकांत के फैन की इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- प्लीज मुझे इनका नंबर भेज दो. वहीं दूसरे ने लिखा- अरे सर से जाकर मिल लो. एक ने लिखा- वाह क्या बात है.

रजनीकांत की अपकमिंग फिल्में

रजनीकांत के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म कुली रिलीज हुई थी. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. अब उनकी जेलर 2 का फैंस को इंतजार है. मेकर्स जेलर 2 को लेकर फैंस को अपडेट देते रहते हैं जिसकी वजह से इसे लेकर लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज बना हुआ है.जेलर 2 में विजय सेतुपति मोहनलाल, शिवराज कुमार, विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.