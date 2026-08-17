मेरी मेहनत रंग लाई'...जब 6 हजार कमाने वाले बेटे ने पूरा किया मां-बाप का सपना, पहली बार प्लेन में बैठने की खुशी में आंखों से छलके आंसू

Rajasthan Family First Flight: फ्लाइट में बैठना बहुत से लोगों के लिए आम बात हो सकती है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये किसी सपने से कम नहीं है. राजस्थान के रहने वाले खेमू सैनी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जिनका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है. वीडियो के मुताबिक, खेमू ने अपने माता-पिता और बहन को पहली बार हवाई जहाज में बैठाकर उनका बरसों पुराना सपना पूरा कर दिया. सोशल मीडिया पर अब ये इमोशनल कर देने वाला वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है, जिस पर लोग भर-भर कर प्यार लुटा रहे हैं.

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पारंपरिक पोशाक में फ्लाइट पहुंचे माता-पिता (parents ko flight me bithaya)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर tijara_vines01 नाम के अकाउंट से शेयर किए इस वीडियो में खेमू नाम के युवक के माता-पिता राजस्थानी पारंपरिक पहनावे में नजर आ रहे हैं. प्लेन में बैठने से पहले जब खेमू ने उनसे इस जर्नी के बारे में पूछा था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि 'हवाई जहाज में उड़ना उनका हमेशा से सपना था.' इसके बाद वीडियो में पूरा परिवार फ्लाइट के अंदर बैठकर बेहद खुश नजर आता है.

सोशल मीडिया पर मिली ढेरों बधाइयां (Warm Reactions from Social Media Users)

अपनी मेहनत और संघर्ष को बयां करते हुए खेमू सैनी ने बताया कि, 'एक वक्त था जब वे महीने के केवल 6,000 से 7,000 रुपये कमा पाते थे. इतने पैसों में घर का खर्च चलाना भी मुश्किल था.' उन्होंने कहा कि, 'मेरी कड़ी मेहनत और लोगों के प्यार की बदौलत ही आज ये सपना सच हो पाया है. अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपकी किस्मत जरूर बदलेगी.' इंटरनेट पर इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स भर-भर कर प्यार लुटा रहे हैं. तारीफों के पुल बांधते हुए एक यूजर ने लिखा, 'असली कामयाबी इसी को कहते हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'माता-पिता का नाम रोशन करना सबसे अनमोल पल होता है.'

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