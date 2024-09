बारिश सबके के लिए रोमांटिक नहीं होती... फूड डिलीवरी के लिए जाते समय बुरी तरह भीग गया स्विगी एजेंट, Video भावुक कर देगा

भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के कारण, ऑनलाइन खाना ऑर्डर (Online Food Order) करना कई लोगों के जीवन का एक आम हिस्सा बन गया है, खासकर शहरों में. इससे भोजन पहुंचाने वालों के लिए भी काम के अवसर पैदा हुए हैं. हालांकि, कई बार डिलीवरी एजेंटों (Delivery Agent) को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. यह वीडियो ऐसी ही एक स्थिति पर प्रकाश डालता है, जिसमें एक डिलीवरी मैन (Delivery Boy) को भारी बारिश का सामना करते हुए दिखाया गया है.

एक्स यूजर अंकुश शर्मा ने वीडियो को कैप्शन के साथ शेयर किया, जिसमें लिखा है, “यह बहुत दिल दहला देने वाला है. वादा करता हूं, आज से अपनी हर फूड डिलीवरी पर हर राइडर को 20 रुपये टिप दूंगा.” वीडियो एक टेक्स्ट इंसर्ट के साथ खुलता है जिसमें लिखा है, "बारिश हर किसी के लिए रोमांटिक नहीं होती." इसमें स्विगी की यूनिफॉर्म पहने एक शख्स अपनी बाइक पर बैठा है, सिग्नल का इंतजार कर रहा है और भारी बारिश के बीच भीग रहा है.

देखें Video:

This is very heart breaking 💔



Promise, From today 20Rs Tip for every rider on my food delivery… pic.twitter.com/1khqXvcaq6