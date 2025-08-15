विज्ञापन

27 साल बाद सामने आई 'कुछ कुछ होता है' की छोटी अंजलि, अब बन चुकी हैं ग्लैमरस ब्यूटी, देख फैंस बोले - ये वही बच्ची है?

फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में छोटी सी, मासूम अंजलि का किरदार निभाने वाली सना सईद अब पूरी तरह बदल चुकी हैं. जब उन्होंने इस फिल्म में काम किया था, तब वो सिर्फ एक बच्ची थीं, लेकिन अब वो एक ग्लैमरस यंग लेडी बन गई हैं.

36 साल की हुईं कुछ कुछ होता है की सना सईद
करण जौहर की फिल्म ‘कुछ कुछ होता है' तो आप सभी को याद ही होगी. 1998 में आई इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़े थे. यह फिल्म शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी के बीच एक ट्रायंगल लव स्टोरी थी. फिल्म में तीनों स्टार के काम को लोगों ने तो पसंद किया ही था, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रियता फिल्म में रानी मुखर्जी की बेटी का किरदार निभाने वालीं सना सईद ने हासिल की थी. फिल्म में छोटी अंजलि के किरदार से सभी का दिल जीतने वालीं सना सईद अब बड़ी हो गई हैं. आज की इस पोस्ट में हम आपके लिए उनकी एक लेटेस्ट फोटो लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे.

फिल्म कुछ कुछ होता है में मासूम सी दिखने वालीं सना सईद अब बड़ी हो गई हैं. सना सईद सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं और अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं. सना सईद की उम्र अब 36 साल हो गई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस लोकप्रियता की हकदार वे थीं, उतनी लोकप्रियता उन्हें हासिल नहीं हुई. उन्हें एक दो फिल्मों के अलावा कुछ डांस रियलिटी शो में भी देखा गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मनमुताबिक सफलता हासिल नहीं हुई.

आपको बता दें कि 2023 में सना सईद ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड साबा वॉनर से सगाई की थी, जो कि एक हॉलीवुड साउंड डिजाइनर हैं और लॉस एंजेलिस में रहते हैं. सना अक्सर उनके साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं.


 

