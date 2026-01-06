63 फ्लाइट्स, 13 देश और 47 लाख रुपये का खर्च, बेंगलुरु कपल की लाइफस्टाइल चौंका देगी

Content Creator Lifestyle: बेंगलुरु के एक कंटेंट क्रिएटर कपल ने जब साल 2025 में अपने पूरे खर्चों का हिसाब सोशल मीडिया पर शेयर किया, तो लोग दंग रह गए. इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो में प्रकृति अरोड़ा और आशीष कुमार ने बताया कि उन्होंने एक साल में करीब 47 लाख रुपये खर्च कर दिए. कपल ने बताया कि वे बेंगलुरु में किराए के फ्लैट में रहते हैं, जिसका सालाना किराया करीब 5 लाख रुपये रहा. साल 2025 में फिटनेस उनकी प्राथमिकता रही, इसलिए पर्सनल ट्रेनर और पिलाटेस मेंबरशिप पर उन्होंने 1 लाख रुपये खर्च किए. इसके अलावा ग्रॉसरी, सलाद ऑर्डर करना और बाहर खाना मिलाकर 2.5 लाख रुपये का खर्च आया.

घर खर्च से लेकर कैब तक का बिल

हाउस हेल्प, मेंटेनेंस, बिजली-पानी और ऐप सब्सक्रिप्शन पर कुल 1.5 लाख रुपये खर्च हुए. वहीं ग्रूमिंग, कैब ट्रैवल और दूसरे छोटे खर्चों में 1.3 लाख रुपये और जुड़ गए. कपल का सबसे बड़ा खर्च ट्रैवल रहा. उन्होंने बताया कि 2025 में उन्होंने 63 फ्लाइट्स लीं, 6 महाद्वीपों में 13 देशों की यात्रा की और 121 रातें होटल व एयरबीएनबी में बिताईं. सिर्फ ट्रैवल पर ही उनका खर्च 29 लाख रुपये रहा.

कंटेंट क्रिएशन और शॉपिंग पर लाखों

कंटेंट क्रिएटर होने के चलते उन्होंने कैमरा, गैजेट्स और अन्य टूल्स अपग्रेड करने पर 2.5 लाख रुपये खर्च किए. वहीं शॉपिंग और ‘मैचिंग लव बैंड्स' जैसी चीजों पर करीब 4 लाख रुपये खर्च हुए. कपल ने कहा कि पहले पैसों की बातें उन्हें भावुक कर देती थीं, लेकिन अब नियमित फाइनेंशियल रिव्यू से उनकी असुरक्षाएं दूर हो गई हैं. उन्होंने लोगों से अपील की, ये सबसे अच्छा समय है पेन-पेपर उठाने का और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तय करने का.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

वीडियो सामने आते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, इन्होंने मुझे 9,999,999 भाषाओं में गरीब बोल दिया. दूसरे ने पूछा, आप कमाते क्या हो? क्योंकि ये मेरी भी ड्रीम लाइफ है. वहीं किसी ने तारीफ करते हुए कहा, बधाई हो, आप जिंदगी पूरी तरह जी रहे हैं.

अब सवाल ये है कि क्या यह प्रेरणादायक लाइफस्टाइल है या आम लोगों से बहुत अलग दुनिया?

