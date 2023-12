भारत में छुट्टियां मना रही हैं पॉप सिंगर दुआ लिपा, तस्वीरों को देख लोगों ने कहा- बहुत ही प्यारी तस्वीरें

देखें तस्वीरें

पॉप सिंगर दुआ लिपा ने अपने फैंस को सरप्राइज देते हुए ट्विटर पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. 28 वर्षीय पॉप सिंगर भारत में अपनी छुट्टियां बिता रही हैं. उन्होंने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है- Happy Holidays from me to you!

इन तस्वीरों को देखने के बाद कई यूज़र्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. खबर लिखे जाने तक 23 लाख से ज़्यादा लोगों के व्यूज़ मिले हैं. वहीं इन तस्वीरों पर कई फैंस ने कमेंट्स भी किए हैं. एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- बहुत ही शानदार तस्वीरें हैं. एक अन्य यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- भारत में आने के लिए शुक्रिया.