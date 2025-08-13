विज्ञापन
हिरण भी मानते हैं ट्रैफिक नियम,नारा पार्क के सिका हिरणों की समझदारी देख लोग हुए मुरीद

जापान के नारा पार्क के दो हिरणों का ट्रैफिक लाइट का इंतजार करते वीडियो वायरल हुआ है. यह दृश्य लोगों को अनुशासन और धैर्य का बड़ा सबक दे रहा है.

Nara Park Sika deer video: जापान का नारा पार्क अपनी खूबसूरती और सिका हिरणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां के हिरण खुले में, बिना किसी बाड़े के घूमते हैं और स्थानीय लोग इन्हें पवित्र मानते हैं. हाल ही में एक वायरल वीडियो ने इनकी अनुशासनप्रिय छवि को और मजबूत कर दिया है. इस वीडियो में नारा पार्क के दो हिरण ट्रैफिक लाइट के हरा होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते नजर आते हैं.

सबक इंसानों के लिए भी (viral deer video Japan)

जहां कई लोग ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर तेज रफ्तार से निकल जाते हैं, वहीं इन हिरणों ने यह साबित कर दिया कि धैर्य और नियमों का पालन कितना जरूरी है. दोनों हिरण सड़क किनारे जेब्रा क्रॉसिंग के पास शांति से खड़े रहते हैं और ग्रीन सिग्नल मिलते ही बिना किसी हड़बड़ी के सड़क पार करते हैं. उनके इस व्यवहार को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं.

देवता के दूत, अनुशासन के प्रतीक (deer wait for green light)

स्थानीय मान्यता के अनुसार, ये सिका हिरण देवता के पवित्र दूत माने जाते हैं. इनकी एक और प्यारी आदत है...लोगों से कुछ खाने से पहले सम्मानपूर्वक सिर झुकाना. यही वजह है कि नारा पार्क के हिरण न केवल पर्यटकों के बीच बल्कि दुनिया भर में एक अलग पहचान रखते हैं.

सोशल मीडिया पर बेमिसाल लोकप्रियता (Japan Deer Discipline on Road Video)

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर डिजिटल क्रिएटर @amina_finds ने साझा किया है, कैप्शन में लिखा, जापान में हिरण भी नियम मानते हैं. यहां सब लोग बहुत अनुशासित हैं. वीडियो पर अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज और ढेरों प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, हिरण कितनी शांति से सड़क पार कर रहे हैं और प्यार से मिल रहे हैं. दूसरे ने लिखा, देश के नागरिकों से समझदार तो ये हिरण हैं. इन हिरणों की यह आदत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर जानवर धैर्य रखकर और नियम मानकर चल सकते हैं, तो हम इंसानों के पास बहाने क्यों हैं?

पूरी स्टोरी पढ़ें

