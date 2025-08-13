मेट्रो में गूंजा राष्ट्रगान, पैसेंजर्स का रिएक्शन देख चौंक गए लोग

Metro Me Rashtra Gaan: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मेट्रो में सफर कर रहे पैसेंजर्स अचानक 'जन गण मन' की धुन सुनकर हैरान रह जाते हैं. एक शख्स हाथ में छोटा स्पीकर लेकर खड़ा होता है और जैसे ही राष्ट्रगान बजाता है, पूरे कोच का माहौल बदल जाता है. शुरुआत में लोग चौंकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे सम्मान में खड़े हो जाते हैं.

सोशल एक्सपेरिमेंट बना चर्चा का विषय (Metro Me National Anthem Par Logo Ka Reaction)

यह वीडियो Instagram यूजर @06kancha_bhau ने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया है कि यह सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट है. उनका मकसद यह देखना था कि पब्लिक प्लेस में राष्ट्रगान बजने पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं. 52 सेकंड की इस फुटेज में देखा जा सकता है कि पहले तो लोग एक-दूसरे को देखते हैं, फिर एक यात्री खड़ा होता है और उसके बाद बाकी सभी खड़े हो जाते हैं.

देशभक्ति बनाम प्रोटोकॉल (metro mein rashtragan)

वीडियो ने इंटरनेट पर जबरदस्त बहस छेड़ दी है. कुछ यूजर्स का कहना है कि इस तरह पब्लिक प्लेस में राष्ट्रगान बजाना सही नहीं, क्योंकि हर जगह सम्मानपूर्वक खड़ा होना संभव नहीं होता. कई लोगों ने इसे राष्ट्रगान का अपमान बताया. वहीं, कुछ यूजर्स को यह देखकर खुशी हुई और उन्होंने इसे देशभक्ति का शानदार उदाहरण कहा. एक यूजर ने लिखा, 'शिक्षा बहुत जरूरी है.' जबकि दूसरे ने कहा, 'कृपया राष्ट्रगान कहीं भी मत बजाओ, अगर सम्मान नहीं दिया गया तो बेइज्जती होगी.'

वायरल आंकड़े (jan gan man in metro)

वीडियो को महज एक दिन में साढ़े 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 72 हजार से अधिक लोगों ने इसे लाइक किया है. 1900 से ज्यादा कमेंट्स में यूजर्स अपने-अपने विचार साझा कर रहे हैं. जहां एक पक्ष इसे प्रेरणादायक मानता है, वहीं दूसरा पक्ष इसे तर्कसंगत और संवैधानिक मर्यादाओं से जुड़ा मुद्दा बता रहा है.

