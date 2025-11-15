सीढ़ियों पर बैठकर TV देखते बच्चों का Video देख भर जाएंगी आंखें , यूजर बोले- इसे कहते हैं असली खुशी

कहते हैं, इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है. उसके पास जो भी कुछ होता है, वह हमेशा उससे ज्यादा की उम्मीद करता है, लेकिन कभी- कभी कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो आपने सामने आ जाती है, जो बताती, जिन चीजों को लेकर इंसान आभारी नहीं होता है, वही चीज किसी के लिए सपने जैसी होती है. आज एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख आप काफी इमोशनल हो जाएंगे.



टीवी देख रहे बच्चों को देख "पसीज जाएगा दिल"



सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है, कि दो बच्चे स्मार्ट टीवी के शोरूम के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं और अंदर चल रही टीवी पर कोई कार्टून देख रहे हैं. बता दें, शोरूम का दरवाजा कांच का है, जो बंद है.



हम सभी जब बच्चे थे तो हमें कार्टून देखना काफी पसंद था, ऐसे में हम में से कई लोग होंगे जिनके घरों में टीवी हुआ करती थी. वहीं आज भी ज्यादातर घरों में टीवी की सुविधा है, लेकिन कुछ माता- पिता इतने गरीब होते हैं कि वह अपने बच्चों को लिए टीवी नहीं खरीद सकते हैं. ऐसे इन वीडियो में दिखने वाले बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे बचपन में हमारा मन कार्टून देखने के लिए तरसता था. तभी तो वह बिना किसी को परेशान किए चुपचाप सीढ़ियों पर बैठकर टीवी देख रहे हैं.



बच्चों का वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन



सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. अब तक इस वीडियो को 162,117 को ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और लाखों की संख्या में व्यूज आ चुके हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इस वीडियो को देख, बचपन की याद आ गई', दूसरे यूजर ने लिखा, 'हम भी कभी पड़ोसियों के घर के बाहर ऐसे ही टीवी देखा करते थे', तीसरे यूजर ने लिखा, ' जिन बच्चों के माता- पिता उन्हें हर सुविधा देते हैं, उन्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए, कुछ बच्चों के नसीब में यह सब नहीं होता है.'



