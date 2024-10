अब अंधेरे में भी चमकेंगे मवेशी, रात के अंधेर में दुर्घटना की शिकार ना हो गाय..इसलिए पुलिसकर्मी ने लगाई गजब की तरकीब

Police Officer Viral Video: सड़कों पर आवारा पशु दिखना आम बात है. बात बड़े शहरों की हो या गांव के कच्चे रास्तों की....आपको आवारा पशु सड़क पर बैठे और टहलते दिख ही जाएंगे. सड़क पर मंडराते इन पशुओं से दिन के उजाले में तो संभलकर गाड़ी चलाई जा सकती है, लेकिन रात के अंधेरे में कई बार ये पशु या तो दुर्घटना के कारण बन जाते हैं या फिर हादसे के शिकार हो जाते हैं. ऐसे में एक पुलिसकर्मी ने सड़क पर घूमते आवारा पशुओं की सुरक्षा को लेकर जो तरकीब लगाई है, उसकी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. पुलिस अफसर के इस दिल जीत लेने वाले कारनामे ने इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है. लोग पुलिसकर्मी की तारीफों के पुल बांधें नहीं थक रहे हैं.

अनोखी पहल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पुलिसकर्मी की खूब तारीफें हो रही हैं, जिनका वीडियो खूब देखा और शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी रात के समय सड़क पर घूमने वाले मवेशियों के गले में रिफ्लेक्टर बैंड पहनाते नजर आ रहे हैं. यह अनोखी पहल ना केवल मवेशियों की सुरक्षा के लिए है, बल्कि सड़क पर दुर्घटनाओं को भी रोकने में मददगार साबित हो रही है. पुलिसकर्मी द्वारा मवेशियों को गले में जो रिफ्लेक्टर बैंड पहनाया जा रहा है, दरअसल वो बैंड रात के अंधेरे में चमकता है, जिससे ड्राइवरों को मवेशियों को देखने में मदद मिलती है. इस पहल को लेकर स्थानीय निवासियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने पुलिसकर्मी की खूब तारीफ की है और इसे एक शानदार कदम बताया.

यहां देखें वीडियो

The Police Officer tied a reflector band around the neck of the Cows to save them form accident in night... pic.twitter.com/mRjHvNUZKL