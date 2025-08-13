सालासर बालाजी से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप, ट्राले से टकराई, 10 की मौत

राजस्थान के दौसा जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि यहां एक पिकअप वैन ने खड़े ट्रॉलर को टक्कर मार दी. इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पुलिस के अनुसार मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. इस दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.पुलिस की जांच में पता चला है कि पिकअप वैन में सवार श्रद्धालु सालासर बालाजी से दर्शन कर लौट रहे थे. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.



पुलिस की जांच में पता चला है कि घटना दौसा जिले के सैंथल थाना क्षेत्र के बापी में सुबह करीब 4:00 बजे हुई है. हादसे के समय श्रद्धालु से भरी पिकअप खड़े ट्रेलर से जा टकराई. जिसके चलते पिकअप में सवार करीब दो दर्जन महिला पुरुष बच्चे घायल हो गए. मृतकों में 7बच्चे 3 महिला शामिल है. इस हादसे में 9 लोगो को गंभीर अवस्था के चलते जयपुर रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि असरौली जिला एटा यूपी के रहने वाले यह लोग दो पिकअप पर सवार होकर सालासर बालाजी से दर्शन करके वापस लौट रहे थे.

