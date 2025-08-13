विज्ञापन
विशेष लिंक

सालासर बालाजी से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप, ट्राले से टकराई, 10 की मौत

इस हादसे में 9 लोगो को गंभीर अवस्था के चलते जयपुर रेफर किया गया है. जबकि मृतकों में 7 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं.

Read Time: 2 mins
Share
सालासर बालाजी से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप, ट्राले से टकराई, 10 की मौत
राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा
  • राजस्थान के दौसा जिले में सैंथल थाना क्षेत्र के बापी में सुबह करीब चार बजे एक पिकअप वैन ट्रेलर से टकराई.
  • इस सड़क हादसे में दस लोगों की मौत हुई है, जिनमें सात बच्चे और तीन महिलाएं शामिल हैं.
  • हादसे में घायल कई लोग पास के अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से नौ को जयपुर रेफर किया गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
दौसा:

राजस्थान के दौसा जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि यहां एक पिकअप वैन ने खड़े ट्रॉलर को टक्कर मार दी. इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पुलिस के अनुसार मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. इस दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.पुलिस की जांच में पता चला है कि पिकअप वैन में सवार श्रद्धालु सालासर बालाजी से दर्शन कर लौट रहे थे. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

Latest and Breaking News on NDTV


पुलिस की जांच में पता चला है कि घटना दौसा जिले के सैंथल थाना क्षेत्र के बापी में सुबह करीब 4:00 बजे हुई है. हादसे के समय श्रद्धालु से भरी पिकअप खड़े ट्रेलर से जा टकराई. जिसके चलते पिकअप में सवार करीब दो दर्जन महिला पुरुष बच्चे घायल हो गए. मृतकों में 7बच्चे 3 महिला शामिल है. इस हादसे में 9 लोगो को गंभीर अवस्था के चलते जयपुर रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि असरौली जिला एटा यूपी के रहने वाले यह लोग दो पिकअप पर सवार होकर सालासर बालाजी से दर्शन करके वापस लौट रहे थे.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan Road Accident, 10 Died In Dausa, Dausa Road Accident
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com