चेन्नई की सड़कों पर फूड स्टॉल लगाकर पैसे कमा रहा है PhD स्कॉलर, अमेरिकी व्लॉगर ने शेयर की संघर्ष की कहानी

Phd Scholar Sells Street Food Video: उच्च शिक्षा और खास तौर पर पीएचडी तक का सफर हर कोई तय नहीं कर पाता. परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक दवाब के अलावा पढ़ाई में इस लेवल तक इंटरेस्ट नहीं रहने की वजह से भी काफी लोग पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा से आगे नहीं बढ़ पाते हैं. वहीं कुछ लोगों में इतना जुनून होता है कि, वो विषम परिस्थितियों को भी पलटने में कामयाब हो जाते हैं. ऐसी शख्सियत दूसरे लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बन जाते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक ऐसी ही कहानी चर्चा बटोर रही है. चेन्नई का एक पीएचडी स्कॉलर पढ़ाई के साथ-साथ फूड स्टॉल लगाकर अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को भी संभाल रहा है.

पीएचडी स्कॉलर ने लगाया फूड स्टॉल (PhD scholar selling street food in Chennai)

फूड स्टॉल चलाने वाले चेन्नई के एक पीएचडी स्कॉलर का वीडियो क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खूब चर्चा बटोर रहा है. एसआरएम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के साथ-साथ वीडियो में नजर आ रहा लड़का चेन्नई की सड़कों पर फूड स्टॉल भी चलाता है. वीडियो में वह अमेरिकी फूड व्लॉगर को बताता है कि उसके कई रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं, जिन्हें गूगल पर खोजा जा सकता है. अमेरिकी फूड व्लॉगर यह सुनकर काफी इम्प्रेस होता है और मदद के तौर पर उसे कुछ पैसे भी देता है.

यहां देखें वीडियो

Respect ???????????? Such Stories Need to be Shared Widely. Have an Inspiring Day Ahead...#FI pic.twitter.com/i9vOBZqGJS