जब अजय देवगन को छोड़ रोहित शेट्टी ने सुपरस्टार को बनाया अपना हीरो, फिल्म ने पाकिस्तान में मचाई धूम और बना डाला ये रिकॉर्ड

रोहित शेट्टी का नाम आते ही दिमाग में तेज-तर्रार एक्शन, मजेदार कॉमेडी और मसालेदार ड्रामा वाली फिल्में घूमने लगती हैं. उनकी ज्यादातर फिल्मों में अजय देवगन लीड रोल में नजर आते हैं, लेकिन 2013 में उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें रोहित शेट्टी ने अजय देवगन को छोड़ बॉलीवुड की दूसरे सुपरस्टार को लेने का फैसला किया है. सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि किंग खान यानी शाहरुख खान थे. फिल्म का नाम था चेन्नई एक्सप्रेस, जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण ने धमाल मचाया था.

विदेशों में भी मचाया धमाल

8 अगस्त 2013 को रिलीज हुई चेन्नई एक्सप्रेस ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी रिकॉर्ड तोड़े. कराची में ही इसने 10 दिनों के अंदर करीब 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और पाकिस्तान में कई नए रिकॉर्ड बना डाले. भारत में फिल्म ने 227.13 करोड़ रुपये कमाए, जबकि वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 422 करोड़ रुपये तक पहुंची.

ये भी पढ़ें: कपिल शर्मा के कैफे पर हुआ सलमान खान की वजह से हमला? लॉरेंस बिश्नोई गैंग बोला- सबको मार देंगे

कॉमिक टाइमिंग पर फिदा हुई ऑडियंस

फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके गाने भी सुपरहिट रहे. शाहरुख और दीपिका की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया. दोनों की कॉमिक टाइमिंग और मस्ती भरे अंदाज ने सिनेमाघरों में खूब हंसी-ठहाके बिखेरे. फिल्म में निकितन धीर, लेख टंडन और कामिनी कौशल जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए.

बनी अवॉर्ड विनिंग फिल्म

चेन्नई एक्सप्रेस को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया और गौरी खान ने प्रोड्यूस किया. इसे कई अवॉर्ड मिले और आज भी इसे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की सबसे एंटरटेनिंग फिल्मों में गिना जाता है.

सिंघम अगेन में दिखा था सितारों का जमावड़ा

रोहित शेट्टी की हालिया फिल्म सिंघम अगेन दिवाली पर रिलीज हुई थी, जिसमें अजय देवगन के साथ करीना कपूर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर जैसे सितारों ने बड़ा धमाका किया.