विज्ञापन

चेन्नई एक्सप्रेस को हुए 12 साल, देखें दीपिका पादुकोण के 5 सीन, जिन्होंने फैंस को हंसाया

चेन्नई एक्सप्रेस को 12 साल हो गए हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण के 5 सुपरहिट सीन आज भी फैंस का हंसने पर मजबूर कर देते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
चेन्नई एक्सप्रेस को हुए 12 साल, देखें दीपिका पादुकोण के 5 सीन, जिन्होंने फैंस को हंसाया
चेन्नई एक्सप्रेस से दीपिका पादुकोण के 5 कॉमेडी सीन
नई दिल्ली:

दीपिका पादुकोण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं, जिनके नाम कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दर्ज हैं, उनकी हाल की तीन फिल्में ग्लोबली ₹1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी हैं, जिससे ये साबित हो गया है कि वो सच में एक बॉक्स ऑफिस स्टार हैं. सालों में उन्होंने कई आइकॉनिक किरदार निभाए हैं, और ऐसा ही एक किरदार था “मीनम्मा” का, फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में. उनकी परफेक्ट साउथ इंडियन ऐक्सेंट, एक्सप्रेसिव एक्टिंग, जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और शाहरुख खान के साथ उनकी सिज़लिंग केमिस्ट्री ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था. अब जब इस फिल्म को रिलीज़ हुए 12 शानदार साल हो चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर याद करते हैं दीपिका पादुकोण के मीनम्मा वाले टॉप 5 सीन्स.

दीपिका उर्फ मीनम्मा और शाहरुख खान उर्फ राहुल का वो आइकॉनिक बातचीत वाला गाना

Latest and Breaking News on NDTV

चन्नई एक्सप्रेस का सबसे प्यारा और यादगार सीन है जब दीपिका की मीनम्मा और शाहरुख का राहुल ट्रेन में मीनम्मा के गुंडा कजिन्स को चकमा देने के लिए गानों के बोल में बात करते हैं. दीपिका उस सीन में एक के बाद एक फनी अंदाज़ में फेमस गानों को गाकर ऐसा ह्यूमर लाती हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है.

दीपिका का स्लीप-टॉकिंग वाला सीन जब शाहरुख डर जाते हैं

Latest and Breaking News on NDTV

दीपिका इस सीन में अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग दिखाती हैं, जब मीनम्मा राहुल के साथ एक ही कमरे में होती है. जैसे ही वो अजीब सी डरावनी आवाज़ में स्लीप-टॉकिंग शुरू करती है, राहुल डर जाता है. और तभी मीनम्मा अचानक उसे बेड से नीचे लात मारकर गिरा देती है! दीपिका की परफेक्ट एक्सप्रेशन्स और टाइमिंग इस सीन को फिल्म के सबसे मजेदार और यादगार पलों में से एक बना देती है.

मीनम्मा और राहुल का "मुंडी हिलाओ" वाला सीन

Latest and Breaking News on NDTV

चेनै एक्सप्रेस का ये सीन जबरदस्त हंसी लेकर आता है, जब मीनम्मा राहुल को समझाती है – "अगर मेरे पापा के सामने कुछ बोलूं तो बस मुंडी हिलाना!" इसके बाद हंसी का माहौल बन जाता है जब शाहरुख उसकी हर बात पर चुपचाप सिर हिलाते हैं, जिससे मज़ेदार बातों और हंसी-ठिठोली का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसे दीपिका ने बहुत अच्छे से निभाया है.

इमोशनल बातों के बीच मीनाम्मा का मजेदार पंच – “तुम हलवाई हो?”

Latest and Breaking News on NDTV

एक भावुक लेकिन मजेदार सीन में, राहुल अपने पापा की बात करता है, जो मिठाई की दुकान चलाते थे. जब वो गर्व से कहता है, “डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन,” तभी मीनाम्मा सीरियस अंदाज़ में बोलती है, “तुम हलवाई हो?” दीपिका की बिलकुल सीधी लेकिन मजाकिया डायलॉग डिलीवरी इस पल को और भी यादगार बना देती है, जिसमें वो शाहरुख को बार-बार छेड़ती रहती है.

जंगल में ‘बकवास डिक्शनरी' वाला सीन

Latest and Breaking News on NDTV

फिल्म के सबसे यादगार सीन में से एक तब आता है जब राहुल अकेले जंगल में जाने की जिद करता है. इसी दौरान मीनाम्मा के साथ उसकी मजेदार नोकझोंक होती है. जब राहुल कहता है, “मेरी डिक्शनरी में इंपॉसिबल (impossible) जैसा शब्द ही नहीं है,” तो मीनाम्मा तुरंत जवाब देती है, “कहां से खरीदी इतनी बकवास डिक्शनरी?” उनकी ये मजाकिया तकरार आज 12 साल बाद भी लोगों की फेवरेट बनी हुई है, और खासकर मीनाम्मा का “बकवास” कहने का अंदाज़ आज भी लोगों को हंसा देता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chennai Express, Chennai Express Film, Deepika Padukone, Chennai Express News, Chennai Express Movie
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com