शादी के वेन्यू पर ही मेहमानों के लिए खुलवा दिया पेट्रोल पंप! जूस पिलाने का अनोखा तरीका देख हर कोई हैरान

आजकल शादियों और पार्टियों में कुछ अलग और यादगार करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. हर कोई चाहता है कि उसका फंक्शन ऐसा हो, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखें. इसी वजह से इवेंट प्लानर्स भी नए-नए क्रिएटिव आइडिया लेकर आ रहे हैं. कभी थीम डेकोरेशन, कभी यूनिक एंट्री, तो कभी अलग तरह के फूड स्टॉल, हर चीज में इनोवेशन देखने को मिल रहा है.

पेट्रोल पंप जैसा दिखा ड्रिंक स्टेशन

हाल ही में वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा देखने को मिला, जो आमतौर पर आपने पहले शायद ही देखा होगा. वीडियो में एक खास तरह का ड्रिंक स्टेशन बनाया गया है, जो बिल्कुल पेट्रोल पंप की मशीन जैसा नजर आता है. यहां भी पेट्रोल पंप की तरह नोजल लगा हुआ है. गेस्ट नोजल उठाकर गिलास में ड्रिंक भरते हैं. जूस और कोल्ड ड्रिंक को उसी अंदाज में सर्व किया जा रहा है. यह सेटअप इतना रियलिस्टिक दिखता है कि पहली नजर में कोई भी चौंक जाए.

देखें Video:

मेहमानों ने किया खूब एंजॉय

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मेहमान इस अनोखे ड्रिंक स्टेशन को देखकर काफी एक्साइटेड हैं. कुछ लोग हंसते हुए पेट्रोल भरवाने का मजाक कर रहे हैं. कई लोग नोजल पकड़कर फोटो और वीडियो बना रहे हैं. पूरा माहौल मजेदार और उत्साह से भरा नजर आता है. यह ड्रिंक काउंटर सिर्फ सर्विस पॉइंट नहीं, बल्कि पूरे फंक्शन का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जहां यह तेजी से वायरल हो गया. कई लोग इसे इवेंट मैनेजमेंट का नया ट्रेंड बता रहे हैं. कुछ यूजर्स ने कहा, कि ऐसी क्रिएटिविटी ही फंक्शन को खास बनाती है. वहीं कुछ ने मजाक में लिखा- अब शादी में भी फुल टैंक करवाना पड़ेगा.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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