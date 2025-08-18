जान जोखिम में डालते हुए चलती ट्रेन पर चढ़ते नजर आए यात्री, वीडियो देख अटक जाएंगे सांसें

Passengers risk lives boarding train: भारत की ट्रेनों में भीड़ और अव्यवस्था की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो सभी को हैरान कर रहा है. इस वीडियो में दर्जनों यात्री प्लेटफॉर्म की पटरी से ट्रेन में चढ़ते हुए नजर आते हैं.

कैसे हुआ पूरा वाकया? (Indian Railways overcrowding video)

यह क्लिप Reddit के r/indianrailways सबरेडिट पर Just look at them कैप्शन के साथ शेयर की गई. इसमें साफ दिख रहा है कि यात्री ट्रेन के दरवाजों पर धक्का-मुक्की कर रहे हैं. कुछ लोग पहले से ही गेट पर लटके हुए हैं, जबकि बाकी लोग पटरी पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

सुरक्षा अनाउंसमेंट भी बेअसर (Jodhpur Rewari train viral video)

वीडियो के बैकग्राउंड में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार ट्रेन की डिटेल्स और सेफ्टी वार्निंग्स सुनाई देती हैं. यह ट्रेन जोधपुर से रेवाड़ी जाने वाली थी. बावजूद इसके यात्री अनाउंसमेंट की परवाह किए बिना अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते रहे.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं (railway passengers risk safety)

इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. कुछ यूजर्स ने कहा, यात्रियों के लिए ट्रेन पकड़ना जीवन-मरण का सवाल जैसा हो गया है. किसी ने लिखा, रेलवे को ओवरक्राउडिंग रोकने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए. वहीं कुछ ने तंज कसते हुए कहा, ये तो रोज़ का नजारा है, फर्क बस इतना है कि कैमरे में कैद हो गया.

समस्या कितनी गहरी है? (Train passengers safety India)

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि भारत की ओवरक्राउडेड रेल व्यवस्था का आईना है. बढ़ती आबादी, सीमित ट्रेनें और यात्रियों की जल्दीबाजी मिलकर ऐसे खतरनाक हालात पैदा कर देते हैं. हर साल सैकड़ों लोग ट्रेनों में चढ़ते-उतरते वक्त हादसों का शिकार हो जाते हैं. वायरल वीडियो ने फिर यह साबित कर दिया कि ट्रेन यात्रा में सुरक्षा को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है. यह घटना रेलवे और यात्रियों दोनों के लिए चेतावनी है कि, सुरक्षित सफर के लिए नियमों और इंतजामों को गंभीरता से लेना जरूरी है.

